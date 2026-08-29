Norvegijos karalius Hokonas VIII pasakė pirmąją viešą kalbą velionio tėvo atminimui

Per televiziją transliuotoje kalboje Hokonas sakė apie velionį karalių, kad svarbiausia yra tai, jog Haraldas V visada buvo ištikimas savo vertybėms ir įsipareigojimams.
Naujasis regentas teigė, kad matyti tūkstančius norvegų, nuo penktadienio su gėlėmis, pagerbimo ženklais ir žvakėmis susirinkusių prie Oslo karališkųjų rūmų, yra stipri ir sukrečianti patirtis.
„Mes gedime, tačiau tuo pačiu metu guodžia ir stiprina tai, kad tiek daug žmonių gedi kartu su mumis“, – sakė 53 metų karalius.
Akivaizdžiai sujaudintas, jis taip pat pabrėžė, kad jo tėvas ir motina karalienė Sonja šeštadienį būtų šventę 58-ąsias vestuvių metines.
„Su santuokos metinėmis, brangioji mama“, – sakė jis, tramdydamas ašaras.
Šeštadienį vėliavos buvo nuleistos iki pusės stiebo, daugybė norvegų plūdo prie rūmų ir nešė gėles. Penktadienį pagarbą velioniui karaliui pareiškė daugiau nei 20 tūkst. žmonių.
Velionis karalius sulaukė didžiulio palaikymo, nepaisant daugybės skandalų, persekiojusių jo šeimą paskutiniame 35 metų valdymo etape.
Hokonas: dabar atėjo mano eilė
Hokonas padėkojo tėvui už tai, kad buvo „geras tėtis“ jam ir jo seseriai Marthai Louise‘ai, ir pripažino, kad dabar jam pačiam teks didelė užduotis.
„Jis nuolat primindavo mums šeimoje, kad kiekvienas turime elgtis savaip. Rasti savo būdą. Būti savimi“, – sakė Hokonas.
„Dabar atėjo mano eilė“, – pareiškė jis.
Užuojautas pareiškė Europos monarchijos ir pasaulio lyderiai, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą, gyrusį karalių Haraldą V kaip „stiprų, orų ir labai gerbiamą žmogų“.
Anksčiau šeštadienį karalius Hokonas rūmuose surengė audienciją Norvegijos bažnyčios, parlamento ir Aukščiausiojo Teismo vadovams.
Jis taip pat priėmė ministrą pirmininką Joną Gahrą Store apžiūrėti velionio karaliaus karstą, penktadienio vakarą atgabentą į rūmus iš Oslo universitetinės ligoninės.
Anksčiau šeštadienį J. G. Store buvo pastebėtas gedinčiųjų minioje, besišnekučiuojantis ir spaudžiantis rankas žmonėms.
Paskelbtas nacionalinis gedulo laikotarpis, bet velionio karaliaus laidotuvių data dar nepaskirta.
Karalius Hokonas antradienį prisieks parlamente.
Šeštadienį miestų rotušėse visoje Norvegijoje buvo išdėliotos užuojautos knygos, kad visuomenė galėtų parašyti asmenines žinutes.
Oslo merė Anne Lindboe, penktadienį dėl karaliaus mirties atšaukusi savo vestuves, pirmoji parašė žinutę Oslo rotušėje. Ji sakė žurnalistams, parašiusi: „Mielas karaliau Haraldai, tau nereikėjo karūnos, kad būtum karaliumi. Labai ačiū už viską, ką padarei mūsų miestui. Mes niekada tavęs nepamiršime“.
Karalius Hokonas ir jo žmona karalienė Mette Marit nebus karūnuoti – Norvegija šią ceremoniją panaikino 1908 metais. Tačiau naujasis karalius, kaip ir jo tėvas bei senelis, galėtų pasirinkti, kad jo valdymas būtų palaimintas Trondheimo katedroje, kurioje 1814–1906 m. buvo karūnuojami Norvegijos monarchai.
Karalius Haraldas buvo plačiai laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos įsikūnijimu ir giriamas už tai, kad vadovavo moderniai ir kukliai monarchijai.
Purtė skandalai
Haraldas nuo rugpjūčio 17 d. gulėjo Oslo ligoninėje. Jis sirgo hemolizine anemija – liga, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas, dėl kurio jaučiamas nuovargis ir dusulys. Paskutiniais gyvenimo metais dėl sveikatos problemų jis buvo priverstas sumažinti oficialių pareigų krūvį.
Praėję metai Norvegijos karališkajai šeimai buvo neramūs.
Karalienė Sonja, irgi 89 metų, gegužę buvo trumpam paguldyta į ligoninę dėl širdies problemų.
Naujojo karaliaus Hokono žmona Mette Marit yra tiriama dėl ryšių su velioniu JAV seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.
Birželį Mette Marit sūnus iš ankstesnių santykių iki santuokos su Hokonu Marius Borgas Hoiby buvo nuteistas ketverius metu kalėti už du išžaginimus, nuosprendis apskųstas.
53 metų Mette Marit pati sirgo sunkia plaučių liga, liepą jai buvo atlikta plaučių transplantacija.
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