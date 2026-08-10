Nukritus dronui, Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Maskvoje

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Dronas nukrito rugpjūčio 9 dieną Krokmazo pasienio kaime už maždaug 70 kilometrų nuo Ukrainos Odesos uostamiesčio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių.
Moldovos žiniasklaidos priemonė „NewsMaker“ pranešė, kad policija rado „raketos tipo drono“, kuris sukėlė gaisrą ir apgadino pastatus Štefan Vodės rajone, nuolaužų.
„Šis incidentas yra rimtas Moldovos Respublikos suvereniteto ir teritorinio vientisumo pažeidimas, kuris sukėlė pavojų mūsų piliečių saugumui“, – teigė Užsienio reikalų ministerija.
Nors nuo visapusiško karo pradžios Rusijos dronai ir anksčiau buvo pažeidę Moldovos oro erdvę, tai pirmas kartas, kai toks orlaivis buvo aptiktas šalies teritorijoje.
„Tai yra tiesioginė Rusijos karo pasekmė ir tai kelia pavojų mums visiems“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Moldovos prezidentė Maia Sandu (Maja Sandu).
„Pavojus žmonių gyvybei mūsų regione yra realus ir jis didėja. Tai turi liautis“, – pabrėžė ji.
Panašių atvejų būta ir Ukrainos kaimyninėse šalyse – Rumunijoje bei Lenkijoje, kur buvo rasta „Shahed“ tipo dronų fragmentų.
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