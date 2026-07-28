Nuo sekmadienio – nauja ES taisyklė

Šių ES taisyklių tikslas – užtikrinti, kad europiečiai akimirksniu žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras, ar suklastotas.
Visas ES dirbtinio intelekto įstatymas įsigalioja etapais. Nuo sekmadienio bendrovės privalo užtikrinti, kad jų DI sistemos kaip antai pokalbių robotai naudotojams aiškiai nurodytų, jog turima reikalų su DI, o jei vaizdas ar tekstas buvo sukurti naudojant DI, turės būti pridėtas atitinkamas ženklinimas.
Tai galima padaryti įterpiant vadinamuosius vandenženklius ir kitas žymėjimo priemones, padedančias lengvai atpažinti DI sukurtą turinį. Šių reikalavimų nesilaikančioms bendrovėms grės didelės baudos.
„Generatyvinis DI sudaro sąlygas beprecedenčiu mastu kurti konkrečioms auditorijoms pritaikytą dezinformaciją ir ją nepaprastai greitai platinti“, – naujienų agentūrai AFP sakė ES pareigūnas.
„(Dėl DI paplitimo – ELTA) mums visiems tampa vis sunkiau atskirti, kas yra tikra, o kas – dirbtina, (todėl naujosiomis ES taisyklėmis siekiama – ELTA) išsaugoti piliečiams galimybę pasitikėti tuo, ką jie mato, girdi ir skaito“, – pridūrė jis.
ES ypatingą susirūpinimą kelia klastotės – tekstai, vaizdai, vaizdo ir garso įrašai, kurie atrodo tikri, tačiau yra sukurti arba pakeisti naudojant DI.
Naujosios taisyklės bus taikomos profesiniais tikslais sukurtam turiniui, o asmenims, naudojantiems DI asmeninėms reikmėms, jos negalios, pabrėžia ES.
Tekstas, kuriuo siekiama informuoti visuomenę viešojo intereso klausimais, taip pat turės būti atitinkamai pažymėtas, jeigu jis buvo sukurtas naudojant DI ir neperžiūrėtas žmogaus.
Esamos DI sistemos turės būti suderintos su naujų taisyklių nuostatomis iki gruodžio 2 d. Išimtys bus taikomos „meniniams, kūrybiniams, satyriniams, fikciniams“ kūriniams, priduria ES.
Technologijų milžinių reakcija
ES sulaukia kritikos dėl griežtinamų reikalavimų bendrovėms ir taisyklių, kurios, atsižvelgiant į sparčiai augantį ir plačiai paplitusį DI naudojimą visoje Europoje, esą galiausiai privers ženklinti visą turinį.
„Girdėjome, kad tai bus labai, labai sunku įgyvendinti. Tačiau manau, kad tai dažnai girdime kalbant apie atitikties reikalavimus. Vis dėlto pasaulis nesustoja, o mums pavyksta šias problemas išspręsti“, – AFP sakė Tarptautinės privatumo specialistų asociacijos atstovė Ashley Casovan.
Numatydamos šių taisyklių įsigaliojimą, pasaulio technologijų milžinės jau pradėjo savo iniciatyva atitinkamai žymėti savo turinį.
Pavyzdžiui, platforma „TikTok“ jau kelerius metus reikalauja, kad turinio kūrėjai pažymėtų DI sukurtus vaizdus bei garso ir vaizdo įrašus. Jos teigimu, pasinaudojant įrankiais ir atpažinimo technologijomis jau buvo pažymėta daugiau nei 3 mlrd. turinio vienetų.
Bendrovė „Meta“ savo platformose „Instagram“ ir „Facebook“ taip pat sukūrė žymę „AI Info“, skirtą naudojant šią technologiją sukurtiems įrašams ženklinti.
Bendrovė „Google“ pasirašė ES elgesio kodeksą dėl DI sukurto turinio skaidrumo ir teigia bendradarbiaujanti su kitomis bendrovėmis, tokiomis kaip „Nvidia“, „OpenAI“ ir „Apple“, kad sukurtų skaitmeninio žymėjimo įrankius.
Tačiau „Google“ atstovė Karen Massin įspėjo apie „reguliavimo sudėtingumą“, kuris esą gali duoti priešingą rezultatą, ir „pavojų supainioti žmones, kuriems šios taisyklės turėtų padėti“.
„Jei internetinis turinys bus užtvindytas besidubliuojančiomis DI žymėmis ir teisiniais pranešimais, žmonėms bus sunkiau suprasti jiems reikalingą kontekstą“, – tikino K. Massin.
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