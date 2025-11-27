Nušalinta Bangladešo lyderė Sheikh Hasina nuteista korupcijos bylose

Šį mėnesį ji jau buvo nuteista mirties bausme už nusikaltimus žmoniškumui, susijusius su represijomis prieš masinį sukilimą, kuris pernai nutraukė 15 metų trukusį jos valdymą. Ji šiuo metu yra Indijoje, o visi teismo procesai vyksta jai nedalyvaujant.
Trijose bylose Sh. Hasina pripažinta kalta dėl neteisėto sklypų projekte „Purbachal New Town“ parūpinimo sau ir savo šeimai, nors jie neatitiko reikalavimų.
Kiekvienoje byloje skirta po septynerius metus kalėjimo, o Dakos Specialiojo teismo teisėjas Mohammadas Abdullah al Mamunas (Mohamadas Abdula Mamunas) sakė, kad jos visos sudedamos.
Jos sūnus Sajeebas Wazedas (Sadžibas Vazedas) ir duktė Saima Wazed (Saima Vazed) buvo nuteisti kalėti po penkerius metus vienoje iš trijų bylų.
Kitos nuosprendžio detalės kol kas nepateiktos.
Sh. Hasina ir jos buvusi valdančioji partija „Awami League“ pasmerkė prieš ją pradėtus procesus. Ji nepaskyrė advokato, o pasaulinės žmogaus teisių grupės suabejojo Sh. Hasinos teismo proceso patikimumu ir teisingumu.
Antikorupcijos komisija po nušalinimo nuo pareigų iškėlė tris bylas Sh. Hasinai, jos sūnui, dukrai ir kitiems asmenims. Kitos bylos taip pat susijusios su sklypų projektu, o gruodžio 1 dieną laukiama dar vieno nuosprendžio atskiroje byloje.
Bangladešas išgyvena sudėtingą politinį pereinamąjį laikotarpį, vadovaujant Nobelio taikos premijos laureato Muhammado Yunuso (Muhamado Junuso) laikinajai vyriausybei, o vasarį planuojami nauji rinkimai.
