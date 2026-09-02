Nyderlandai perkėlė 86 tonas aukso iš JAV ir Kanados į Jungtinę Karalystę

Centrinis bankas teigė, kad prekiauti Londone laikomomis aukso atsargomis yra paprasčiau nei laikomomis Niujorke ar Otavoje.
„Tai centriniam bankui suteikia galimybę greičiausiai panaudoti atsargas krizės situacijoje“, – teigiama banko pranešime.
„Šiuo žingsniu pagerinome aukso atsargų panaudojimo galimybes. Manome, kad mums niekada neprireiks panaudoti šio aukso, tačiau vis dėlto būtina stiprinti mūsų atsparumą ir pasirengimą“, – sakė centrinio banko vadovas Olafas Sleijpenas.
Centrinio banko duomenimis, 2025 metų pabaigoje bendros Nyderlandų aukso atsargos sudarė 612,4 tonos, o jų vertė siekė 72,2 mlrd. eurų.
Prieš atsargų perkėlimą Nyderlandų centrinis bankas 31,3 proc. savo aukso laikė Niujorke, o 19,7 proc. – Otavoje.
Po perkėlimo abiejose šalyse saugoma po 18,5 proc. Nyderlandų aukso atsargų.
Londone saugomo aukso dalis padidėjo nuo 18,1 iki 32,1 procento. Be to, bankas vis dar laiko 30,8 proc. savo aukso Nyderlanduose.
Banko teigimu, perkėlimas buvo atliktas iš dalies pirkimo ir pardavimo būdu, o iš dalies – fiziškai pervežant auksą.
Centrinis bankas daugiau nei 27 tonas fizinio aukso iš Jungtinių Valstijų ir Kanados pervežė į Zeistą.
Toks pat aukso kiekis iš Zeisto buvo perkeltas į Londoną.
„Derinant pirkimą ir pardavimą bei fizinį pervežimą, buvo išskaidyta su didelio aukso kiekio fiziniu pervežimu susijusi rizika“, – pažymėjo centrinis bankas.
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