Optimizmas dėl JAV kriptovaliutų politikos ir toliau didina bitkoino vertę

Pagal rinkos vertę didžiausia pasaulyje kriptovaliuta pabrango 6,9 proc. iki 77 675,94 JAV dolerių ir pasiekė aukščiausią lygį nuo gegužės. Nuo trečiadienio jos vertė išaugo daugiau nei 20 proc.
Penktadienis buvo trečia diena iš eilės, kai bitkoino kaina augo daugiau nei penkiais procentais.
Staigus kilimas įvyko po to, kai trečiadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino įstatymų leidėjus priimti įstatymo projektą, skirtą paskatinti kriptovaliutų naudojimą, kurio svarstymas Senate buvo sustabdytas.
Bitkoino brangimą taip pat paskatino JAV iždo departamento pastangos sumažinti vyriausybės obligacijų pajamingumą dvigubai padidinant valstybės obligacijų supirkimą. Šis žingsnis padidino investuotojų norą labiau rizikuoti.
Perspektyva, kad palūkanų normos mažina saugesnių investicijų patrauklumą, o tai skatina rizikingesnių aktyvų, pavyzdžiui, kriptovaliutų, paklausą.
„Atgijęs optimizmas dėl kriptovaliutų klausimo pažangos Vašingtone padėjo įžiebti ugnį kalbant apie bitkoino kainą, – sakė „eToro“ JAV investicijų analitikas Bretas Kenwellas. – Mažėjančios iždo obligacijų palūkanų normos ir trumpųjų pozicijų likvidavimas dar labiau paskatino kainų kilimą.“
Naujausi komentarai