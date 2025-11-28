Orbanas ruošiasi vizitui į Maskvą

Vengrija, kuri yra artimiausia Kremliaus sąjungininkė Europos Sąjungoje (ES), vis dar yra labai priklausoma nuo rusiškų dujų ir naftos importo, nors po to, kai Maskva 2022 m. pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, buvo įvestos sankcijos.
„Važiuoju ten užtikrinti, kad Vengrija žiemą ir kitais metais būtų aprūpinama energijos ištekliais už prieinamą kainą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše teigė V. Orbanas.
Nacionalistinių pažiūrų lyderis tvirtino, kad energijos kainos Vengrijoje yra žemiausios Europoje, nes jo šalis turi prieigą prie rusiškų dujų ir naftos, kurios yra „pigios, palyginti su tarptautiniu kainų lygiu“.
V. Orbanas nuo sugrįžimo į valdžią 2010 m. su V. Putinu buvo susitikęs 15 kartų. Tai bus jau ketvirtasis jųdviejų susitikimas nuo karo prieš Ukrainą pradžios.
V. Orbanas dažnai suerzina kitus ES lyderius, kadangi jis ardo bloko vienybę dėl karo, priešinasi griežtesnėms sankcijoms Maskvai ir žlugdo Kyjivo siekį įstoti į Bendriją. Pernai V. Orbanas papiktino 27 šalių bloko vadovus, nes nuvyko į Maskvą su tariama „taikos misija“ praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Vengrija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą ES.
V. Orbanas, kurio kitais metais laukia įtempti rinkimai, anksčiau šį mėnesį Baltuosiuose rūmuose aplankė savo „brangų draugą“ JAV prezidentą Donaldą Trumpą. Teigiama, kad jis užsitikrino vienerių metų išimtį, susijusią su sankcijomis už rusiškos naftos ir dujų pirkimus, tačiau Vašingtonas oficialaus atleidimo dar nepaskelbė.
D. Trumpas spalio mėnesį įvedė sankcijas dviem didžiausioms Maskvos naftos bendrovėms, praradęs kantrybę dėl V. Putino atsisakymo nutraukti karą prieš Ukrainą.
V. Orbanas turėjo Budapešte surengti planuotą JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą dėl karo Ukrainoje, tačiau D. Trumpas jį atšaukė dar nenustačius datos.
