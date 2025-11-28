Orbanas: Rusija ir toliau liks pagrindine Vengrijos energetikos tiekėja

„Norėčiau pakartoti, kad energetikos produktai iš Rusijos pagrindinis Vengrijos energetikos šaltinis, taip pat bus ir ateityje“, – sakė nacionalistinių pažiūrų premjeras, sėdėdamas šalia Rusijos prezidento Vladimiro Putino.
Vengrija, kuri yra artimiausia Kremliaus sąjungininkė Europos Sąjungoje (ES), vis dar yra labai priklausoma nuo rusiškų dujų ir naftos importo, nors po to, kai Maskva 2022 m. pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, buvo įvestos sankcijos.
„Važiuoju ten užtikrinti, kad Vengrija žiemą ir kitais metais būtų aprūpinama energijos ištekliais už prieinamą kainą“, – prieš vizitą socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše teigė V. Orbanas.
Nacionalistinių pažiūrų lyderis tvirtino, kad energijos kainos Vengrijoje yra žemiausios Europoje, nes jo šalis turi prieigą prie rusiškų dujų ir naftos, kurios yra „pigios, palyginti su tarptautiniu kainų lygiu“.
Iki šio vizito V. Orbanas nuo sugrįžimo į valdžią 2010 m. su V. Putinu buvo susitikęs 15 kartų. Tai jau ketvirtasis jųdviejų susitikimas nuo karo prieš Ukrainą pradžios.
Naujausi komentarai