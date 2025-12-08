Pagerbiant menininkus, dėmesio centre atsidūrė Trumpas

Kennedy centro apdovanojimai pabrėžia prestižą meno srityje, o šiemet tarp apdovanotųjų buvo filmo „Rokis“ (Rocky) aktorius Sylvesteris Stallone, kantri dainininkas George'as Straitas, disko legenda Gloria Gaynor ir roko grupė KISS.
Nuo sausio mėnesio, kai grįžo į valdžią, 79 metų respublikonas paskelbė karą, kaip jis vadina, „woke“ (perdėtai jautrių socialiniams, kultūriniams ir rasiniams klausimams) požiūriams ir šalies kultūros institucijoms, įskaitant Smitsono muziejų, kuris pastaraisiais metais dėjo daug pastangų, kad išryškintų įvairesnius talentus.
„Kiekvienas iš šių apdovanotųjų turi sėkmės ir triumfo istoriją, kuri galėjo nutikti tik Jungtinėse Valstijose“, – sakė D. Trumpas auditorijai, kurioje buvo Pentagono vadovas Pete'as Hegsethas, JAV generalinė prokurorė Pam Bondi (Pem Bondi) ir kiti aukščiausio rango jo administracijos nariai.
Nors D. Trumpo pirmtakai pasitenkindavo dalyvavimu šou ir stebėdavo muzikinius pasirodymus bei kalbas iš prezidento ložės, buvęs realybės šou vedėjas apsivilko smokingą ir pasinaudojo galimybe būti scenoje kartu su žvaigždėmis.
„Tai nuostabiausias vakaras Kennedy centro istorijoje“, – sakė D. Trumpas, pasakodamas, kad apžiūrėjo savo paties inicijuotą renovaciją.
„Ši vieta yra karšta“, – teigė jis.
Kennedy centras, gyvas paminklas buvusiam prezidentui ir pilietinių teisių gynėjui Johnui F. Kennedy, atidarytas 1971 metais ir jau ilgą laiką sulaukia abiejų partijų paramos. Apdovanojimai pradėti teikti 1978 metais.
Vasario mėnesį D. Trumpas paskyrė save Kennedy centro valdybos pirmininku ir ėmėsi atnaujinti didingą balto marmuro kompleksą su vaizdu į Potomako upę Vašingtone.
Apdovanojimus planuojama transliuoti per CBS televiziją gruodžio 23 dieną, o D. Trumpas, dar tebevykstant filmavimui, sakė, kad „šou jau sulaukia entuziastingų atsiliepimų“.
Nauja valdžia, nauji dalyviai
Prezidentas galbūt bando užbėgti už akių kritikai, kad šių metų žvaigždės buvo mažesnio ryškumo nei anksčiau apdovanotieji – tarp jų buvo Fredas Astaire'as, Lucille Ball, Aretha Franklin, Michailas Baryšnikovas, Placido Domingo ir kitos pasaulinio lygio žvaigždės.
Per pirmąją D. Trumpo kadenciją nuo 2017 iki 2021 metų respublikonas prezidentas boikotavo šiuos vakarus, nes menininkai pareiškė nenorintys susitikti su juo dėl jo politikos.
Šį kartą daugelis atrinktų pagerbtųjų patys yra D. Trumpo šalininkai arba respublikonai.
79 metų S. Stallone, geriausiai žinomas iš filmų apie „Rokį“, yra atviras prezidento šalininkas, o D. Trumpas savo ruožtu pavadino aktorių „ambasadoriumi“ Holivude, kur vyrauja demokratai.
D. Trumpo judėjimo „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (angl. Make America Great Again, MAGA) rėmėja ir disko dainininkė 82 metų G. Gaynor, be kitų dainų, buvo pagerbta už savo žanrą apibrėžiantį hitą ir karaokės dainuotojų numylėtą „I Will Survive“.
Taip pat buvo pagerbti 73 metų kantri muzikos atlikėjas G. Straitas ir glamroko grupė KISS – be gitaristo Ace'o Frehley, kuris mirė spalio mėnesį, sulaukęs 74 metų.
Taip pat buvo pagerbtas 83 metų britų aktorius Michaelas Crawfordas, žinomas dėl savo vaidmens miuzikle „Operos fantomas“ (The Phantom of the Opera). Šis žanras, kaip yra sakęs D. Trumpas, jam labai patinka.
Ankstesni Kennedy centro apdovanotieji gaudavo vaivorykštės spalvų kaspiną, tačiau dabartiniai Baltieji rūmai tai palaikė vulgarumu.
Šių metų apdovanotieji gavo Prancūzijos grupei LVMH priklausančios juvelyrinės įmonės „Tiffany and Co.“ naujo dizaino auksinį medalioną, kuris „kabo ant tamsiai mėlyno kaspino – spalvos, siejamos su orumu ir tradicijomis“, sakoma Kennedy centro pareiškime.
D. Trumpo administracijai lojali naujoji Kennedy centro vadovybė taip pat nutraukė drag pasirodymus ir LGBTIQ bendruomenei pagerbti skirtus renginius.
Žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad Kennedy centro bilietų pardavimas sumažėjo nuo tada, kai JAV prezidentas ir jo padėjėjai perėmė vadovavimą.
(be temos)
(be temos)