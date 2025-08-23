Palestiniečių teigimu, badas paskelbtas „per vėlai“

AFP filmuotoje medžiagoje iš didžiausio Gazos miesto, kurį Izraelis planuoja užimti, vykdydamas platesnį karinį puolimą, matyti moterys ir maži vaiki chaotiškoje minioje, kurioje dešimtys žmonių šaukė ir rėkė, prašydami maisto. Vienas berniukas rankomis išskobė keletą likusių grūdų iš puodo vidaus.
„Mes neturime namų, maisto, pajamų... todėl esame priversti kreiptis į labdaros virtuves, bet jos nenumalšina mūsų alkio“, – sakė 58-erių Yousefas Hamadas, kuris buvo iškeldintas iš šiaurinio Beit Hanoun miesto.
Toliau į pietus, Deir el-Balah labdaros virtuvėje, 34-erių Umm Mohammad sakė, kad JT „per vėlai“ paskelbė badą. Vaikai „klupinėja nuo galvos svaigimo, negali pabusti dėl maisto ir vandens trūkumo“, – sakė ji.
Penktadienį JT oficialiai paskelbė badą Gazos Ruože, kaltindama Izraelį „sistemingu trukdymu“ teikiant pagalbą daugiau nei 22 mėnesius trunkančio karo metu.
Romoje įkurtos „Integrated Food Security Phase Classification Initiative’ (IPC) duomenimis, Gazos gubernijoje, apimančioje apie penktadalį Palestinos teritorijos, įskaitant Gazos miestą, nuo bado nukentėjo 500 tūkst. žmonių.
Mes labai bijome – atrodo, kad pabaiga artėja.
„Moralinė pareiga“
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu atmetė šį pranešimą kaip „akivaizdų melą“.
Šeštadienį Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūros Palestinos pabėgėliams (UNRWA) vadovas pareiškė, kad „atėjo laikas Izraelio vyriausybei nustoti neigti badą, kurį ji sukėlė Gazos Ruože“.
„Visi, kurie turi įtakos, privalo ją naudoti ryžtingai ir vadovaudamiesi moraline pareiga“, – rašė UNRWA vadovas Philippe’as Lazzarini’s „X“ tinkle.
IPC prognozavo, kad iki rugsėjo pabaigos badas išplis į Deir el-Balah ir Khan Yunis gubernijas, apimdamas apie du trečdalius Gazos.
Tuo tarpu Izraelis tęsė Palestinos teritorijos bombardavimą. AFP filmuota medžiaga rodo, kaip virš Gazos miesto Zeitoun rajono kyla tiršti dūmai, o palestiniečiai renka daiktus iš pastatų griuvėsių.
„Jaučiu, kad pabaiga artėja“
Gazos civilinės gynybos agentūros atstovas Mahmudas Bassalas padėtį Sabra ir Zeitoun rajonuose pavadino „visiškai katastrofiška“, apibūdindamas „visišką gyvenamųjų namų blokų sunaikinimą“.
„Mes čia įstrigę, gyvename baimėje, neturime kur eiti. Gazos Ruože nėra saugios vietos. Judėjimas dabar veda į mirtį“, – sakė 35-erių Ahmadas Jundijehas, kuris buvo perkelti į Zeitoun šiaurinius pakraščius.
„Mes nuolat girdime bombardavimo garsus... Girdime naikintuvus, artilerijos apšaudymą ir net dronų sprogimus“, – jis sakė AFP telefonu.
„Mes labai bijome – atrodo, kad pabaiga artėja.“
Izraelio gynybos ministras Izraelis Katzas penktadienį pažadėjo sunaikinti Gazos miestą, jei „Hamas“ nesutiks nusiginkluoti, paleisti visus teritorijoje likusius įkaitus ir baigti karą, vadovaujantis Izraelio nustatytomis sąlygomis.
„Hamas“ 2023 m. spalio mėn. išpuolis, sukėlęs karą, pareikalavo 1 tūkst. 219 žmonių, daugiausia civilių, gyvybių, rodo AFP skaičiavimai, pagrįsti oficialiais duomenimis.
Izraelio išpuolis pareikalavo mažiausiai 62 tūkst. 622 palestiniečių, daugiausia civilių, gyvybių, rodo Jungtinių Tautų patikimais laikomi „Hamas“ valdomos Gazos sveikatos ministerijos duomenys.
