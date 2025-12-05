Pandos ir stalo tenisas: Macronas vizitą Kinijoje baigia lengvesne gaida

Toli nuo didingos Didžiosios liaudies salės Pekine, kur vyko abiejų lyderių derybos, Xi Jinpingas ir pirmoji ponia Peng Liyuan parodė E. Macronui ir jo žmonai Brigitte šimtmečių senumo Dudziangjano užtvanką – pasaulio paveldo objektą, esantį Kinijos centre įsikūrusios Sičuano provincijos kalnuotame kraštovaizdyje.
E. Macronui, kuris anksčiau buvo nufilmuotas kartu su savo apsaugos darbuotojais ryte bėgiojantis prie ežero, vertėjas papasakojo apie senovinę drėkinimo sistemą, kuri atsirado dar III amžiuje prieš mūsų erą ir iki šiol aprūpina vandeniu Sičuano baseino lygumą.
Prancūzijos prezidentas sakė, kad šis gestas, nukrypstantis nuo oficialaus protokolo, jį labai sujaudino. Anksčiau, 2024 metų gegužę, jis buvo priėmęs Xi Jinpingą Pirėnuose, kur jis leido vaikystę.
E. Macronas sakė, kad ši kelionė yra abipusio pasitikėjimo ir noro veikti kartu ženklas tuo metu, kai tarptautinė įtampa didėja, o prekybos disbalansas didėja Kinijos naudai.
Abiejų šalių pirmosios poros atsisveikins po pietų, o Macronai kelionę tęs savarankiškai.
Pandų diplomatija
E. Macronas susitiko su studentais Čengdu – ketvirtame pagal dydį Kinijos mieste, turinčiame 21 mln. gyventojų ir laikomame vienu kultūriniu ir socialiniu požiūriu atviriausių Kinijos miestų.
Šimtai žmonių, tarp jų studentai ir gyventojai, susirinko jo pasveikinti prie sporto stadiono ir džiūgavo jam atvykus.
Savo kalboje jis paragino didinti ekonominį spaudimą Rusijai dėl Kremliaus tęsiamo karo Ukrainoje bei sakė, kad Europa ir Jungtinės Valstijos turėtų siekti vienybės.
Tuo tarpu B. Macron apsilankys Čengdu pandų veisimo tyrimų bazėje, į kurią ką tik sugrįžo dvi 17 metų pandos, 2012-aisiais paskolintos Prancūzijai kaip Kinijos „pandų diplomatijos“ dalis.
Ten ji aplankys Yuan Meng, pirmąją pandą, gimusią Prancūzijoje 2017 metais, kuriai ji yra „krikštamotė“ ir kuri į Kiniją atvyko 2023 metais.
Kinija pažadėjo į Prancūziją nusiųsti dvi naujas pandas vietoj į Čengdu grąžintų pandų; penktadienį Bovalio zoologijos sodo direktorius sakė, kad jos bus atgabentos iki 2027 metų.
„Mes tikrai gausime naujų pandų. Tikiuosi, kad šis pandų perkėlimas įvyks gana greitai. Bet kokiu atveju tai įvyks ne vėliau kaip 2027 metų pradžioje“, – sakė Rodolphe'as Delord'as (Rodolfas Deloras).
Sičuano miškuose gyvena daugybė saugomų rūšių – nuo snieginių leopardų iki didžiųjų pandų.
Skolindama pandas zoologijos sodams, Kinija šiuos gyvūnus pavertė simboliniais savo draugystės su įvairiomis šalimis nuo Japonijos iki Vokietijos ambasadoriais.
Užsienyje gimę jaunikliai po kelerių metų siunčiami į Čengdu, kur jie įtraukiami į veisimo ir reabilitacijos programas laukinėje gamtoje.
Savo ruožtu Prancūzijos prezidentas susitiks su stalo tenisininkais broliais Alexis ir Felixu Lebrunais, 2024 metų Paryžiaus olimpinių žaidynių žvaigždėmis, kurie Kinijoje dalyvauja mišrių komandų pasaulio stalo teniso taurės varžybose.
Preliminarūs signalai
Ketvirtadienį Pekine Prancūzijos prezidentas paragino savo kolegą iš Kinijos dėti pastangas, kad būtų užbaigtas karas Ukrainoje, ir ištaisyti prekybos su Prancūzija ir Europa disbalansą.
Kinija reguliariai ragina vesti taikos derybas ir gerbti visų šalių teritorinį vientisumą, tačiau niekada nepasmerkė Rusijos už 2022 metų plataus masto invaziją.
Vakarų vyriausybės kaltina Pekiną, kad jis teikia Rusijai itin svarbią ekonominę paramą jos karo veiksmams, visų pirma tiekdamas jai komponentus gynybos pramonei, tačiau Pekinas tai neigia.
Atrodo, kad į E. Macrono raginimą didinti Kinijos investicijas Prancūzijoje buvo atsižvelgta.
Ketvirtadienį buvo pasirašytas atitinkamas ketinimų protokolas, kuriame Xi Jinpingas pareiškė esąs pasirengęs „didinti abipuses investicijas“, kad būtų sukurta „sąžininga prekybos aplinka“.
