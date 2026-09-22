Paprieštaravus Latvijai, ES nepatvirtino sankcijų Rusijos oligarchams atšaukimo, derybos tęsis

Latvijos ministro pirmininko biuras informavo naujienų agentūrą LETA, kad sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams šiuo metu yra sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimų.
Latvijos ministro pirmininko biuras informavo naujienų agentūrą LETA, kad sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams šiuo metu yra sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimų.
Anksčiau keli diplomatai teigė, kad bloko valstybės narės pasiekė preliminarų susitarimą išbraukti šiuos du asmenis iš ES „juodojo“ sąrašo. Tai buvo kompromiso, pagal kurį turi būti pratęsiamos sankcijos beveik 3 tūkst. kitų asmenų ir subjektų dėl karo Ukrainoje, dalis.
Tačiau šiam susitarimui nebuvo galutinai pritarta, nes, kaip naujienų agentūrai AFP sakė vienas diplomatas, paskutinę minutę tam paprieštaravo Latvija.
Pasak diplomatų, antradienį 6 val. Grinvičo (9 val. Lietuvos) laiku ES ambasadoriai vėl susitiks ir bandys pasiekti susitarimą.
27 šalių blokas karštligiškai bando susitarti dėl sankcijų režimo pratęsimo iki antradienio vakaro termino, Prancūzijai ir Slovakijai reikalaujant išbraukti iš „juodojo“ sąrašo rusų ir uzbekų milijardierių A. Usmanovą.
Tuo metu Liuksemburgas, remdamasis Paryžiaus reikalavimu, ėmė primygtinai reikalauti, kad, jei sankcijos atšaukiamos A. Usmanovui, jos turėtų būti atšauktos ir M. Fridmanui.
Paryžiaus pareigūnai kaip prašymo atšaukti sankcijas A. Usmanovui motyvą nurodė „nacionalinio saugumo“ interesus, tačiau atsisakė viešai pateikti daugiau detalių.
Kaip pranešė laikraštis „Financial Times“ (FT), šis reikalavimas gali būti susijęs su galimu susitarimu dėl Prancūzijos piliečių, laikomų Azerbaidžane, paleidimo.
Liuksemburgas, pasak diplomatų, sankcijų M. Fridmanui atšaukimo reikalauja dėl to, kad šis oligarchas padavė šalį į teismą dėl 15 mlrd. eurų žalos atlyginimo už jo turto įšaldymą pagal ES sankcijas.
Griežtesnės pozicijos besilaikančios ES šalys, įskaitant Lenkiją ir Baltijos valstybes, griežtai pasipriešino sankcijų švelninimui, teigdamos, kad spaudimas Rusijai turėtų būti didinamas.
Mainais už tai, kad preliminarus susitarimas būtų patvirtintas, jos buvo išsireikalavusios susitarimo, kad sankcijos liktų galioti ateinančius trejus metus, o ne būtų pratęsiamos po pusmetį, kaip anksčiau.
Ukraina griežtai sureagavo į galimybę, kad ES atšauks sankcijas dviem garsiems Rusijos verslininkams.
„Mums reikia stabilumo“
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pasmerkė šį žingsnį, sakydamas, kad jis būtų „nepriimtinas ir pasiųstų neteisingą signalą Maskvai tuo metu, kai spaudimas turi didėti“.
„Priešingai, sankcijos turi būti griežtinamos“, – internete rašė jis.
Kaip tvirtino keli ES diplomatai, nepaisant nesutarimų dėl A. Usmanovo, sutariama, jog negalima leisti, kad ES sankcijos nustotų galioti.
ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas (Kaja Kalas) pirmadienį paragino bloko valstybes nares palikti galioti Rusijai dėl karo Ukrainoje įvestas sankcijas.
„Sankcijos yra pagrindinis mūsų atsako į Rusijos karą ramstis“, siekiant atimti iš Maskvos finansavimą, žurnalistams Niujorke po Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimo sakė ji.
Pasak K. Kallas, pareigūnai siekia greitai užbaigti derybas dėl Rusijos sankcijų pratęsimo.
„Mums reikia šio stabilumo“, kai sankcijos lieka galioti ilgą laiką, Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose pridūrė K. Kallas.
Į ES sankcijų „juodąjį“ sąrašą yra įtraukti ir tokie asmenys kaip Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.
Metalų magnatas A. Usmanovas ir bankininkystės magnatas M. Fridmanas buvo tarp dešimčių Rusijos verslininkų, padavusių ES į teismą dėl sankcijų.
Abu jie buvo įtraukti į sankcijų sąrašą netrukus po to, kai Rusija 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, dėl įtarimų, kad jų verslai teikia reikšmingas pajamas Kremliui.
Naujausi komentarai