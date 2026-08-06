Pareigūnas: Volodymyras Zelenskis pirmą kartą nuo Rusijos invazijos pradžios lankysis Serbijoje

„Turime atitraukti serbus nuo Rusijos pusės“, – sakė šaltinis, V. Zelenskio vizitą į Belgradą pavadinęs „antausiu rusams“.
V. Zelenskis, kuris apkeliavo didžiąją dalį pasaulio, siekdamas sutelkti paramą Ukrainos gynybai nuo Rusijos invazijos, Serbijoje nebuvo apsilankęs nuo tada, kai 2019 metais tapo prezidentu.
Serbija laikoma viena iš labiausiai Maskvai palankių šalių Europoje.
Ji nėra paskelbusi sankcijų Rusijai dėl 2022 metais pradėtos invazijos ir palaiko glaudžius ryšius su Maskva energetikos srityje.
Prezidentas Aleksandaras Vučičius Maskvoje buvo susitikęs su prezidentu Vladimiru Putinu ir paraginęs stiprinti bendradarbiavimą bei prekybą.
Serbija oficialiai siekia įstoti į Europos Sąjungą, nors Briuselis neigiamai vertina jos palaikomus šiltus ryšius su Maskva.
(be temos)