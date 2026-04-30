Pareiškimas: kalinama buvusi Mianmaro lyderė Aung San Suu Kyi bus perkelta į namų areštą

Min Aung Hlaingo biuro pareiškime teigiama, kad jis „likusią“ 80-metės Aung San Suu Kyi „bausmę pakeitė į namų areštą paskirtoje gyvenamojoje vietoje“.
Kol kas nėra aišku, kur ji bus perkelta, tačiau jos paleistos partijos – Nacionalinės demokratijos lygos – aukšto rango pareigūnas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad ji greičiausiai bus laikoma izoliuota nežinomoje vietoje sostinėje Neipide.
„Mes nežinome, kur tiksliai tai yra“, – sakė pareigūnas, saugumo sumetimais kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Min Aung Hlaingas, eidamas kariuomenės vado pareigas, vadovavo perversmui prieš Aung San Suu Kyi, kuris sukėlė pilietinį karą.
Po griežtai kontroliuotų rinkimų, iš kurių buvo pašalinta Aung San Suu Kyi partija, šį mėnesį jis buvo prisaikdintas Mianmaro civiliniu prezidentu.
Nobelio taikos premijos laureatė Aung San Suu Kyi atlieka 27 metų laisvės atėmimo bausmę, kurią žmogaus teisių grupės smerkia kaip politiškai motyvuotą žingsnį, siekiant susilpninti jos partiją – Nacionalinę demokratijos lygą.
Šaltiniai anksčiau šį mėnesį pranešė, kad jos bausmė per masinę amnestiją buvo sutrumpinta.
