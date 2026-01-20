Pasauliniai alkoholio gamintojai skęsta neparduotose atsargose

Leidinio skaičiavimais, pagrįstais bendrovių finansinėmis ataskaitomis, penkių pirmaujančių pasaulinių alkoholio gamintojų – „Diageo“, „Pernod Ricard“, „Campari“, „Brown-Forman“ ir „Remy Cointreau“ – bendra neparduotos produkcijos atsargų vertė siekia maždaug 22 mlrd. JAV dolerių ir yra didžiausia per daugiau nei dešimtmetį.
Atsargos pradėjo kauptis po to, kai gamintojai, reaguodami į alkoholio vartojimo augimą per COVID-19 pandemiją, gamybą didino be saiko jausmo, perdėtai vildamiesi, kad tokia paklausa tęsis bemaž amžinai.
Tačiau smarkiai įsisiūbavusi infliacija galiausiai grąžino alkoholio pramonę į realybę. Pasaulinis vartotojų perkamosios galios kritimas per pastaruosius kelerius metus susmukdė stipriojo alkoholio paklausą, tad daugelis sektoriaus įmonių skelbė apie finansinių rodiklių blogėjimą bei jį sekančius padarinius.
Investuotojai diskutuoja, kiek šį nuosmukį galima sieti su gilesniais visuomeniniais pokyčiais. Kai kurie jų mano, kad alkoholio vartojimo kritimą pirmiausia lemia padidintas visuomenės domėjimasis sveika gyvensena, o kiti tai sieja su sparčiai populiarėjančiais svorio mažinimo vaistais.
