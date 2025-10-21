Pasaulio bankas: Sirijos atstatymas kainuos iki 216 mlrd. JAV dolerių

Atstatymo klausimas yra vienas didžiausių iššūkių naujajai Sirijos islamistų valdžiai, kuri gruodį nuvertė ilgametį prezidentą Basharą al Assadą (Bašarą Asadą).
„Apskaičiuota, kad po daugiau kaip 13 metų trukusio konflikto Sirijos atstatymo išlaidos sieks 216 mlrd. dolerių“, – teigiama Pasaulio banko naujoje ataskaitoje.
Pasak jo, ši suma nustatyta vertinant žalą, padarytą šalies infrastruktūrai ir turtui 2011–2024 metų laikotarpiu.
Pilietinis karas Sirijoje prasidėjo 2011-aisiais, kai B. al Assadas žiauriai numalšino antivyriausybinius protestus. Per daugiau nei dešimtmetį konfliktas nusinešė per pusę milijono gyvybių ir nuniokojo šalies infrastruktūrą.
„Konfliktas padarė žalą beveik trečdaliui iki konflikto buvusio Sirijos bendrojo kapitalo, o tiesioginė materiali žala infrastruktūrai, gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams vertinama 108 mlrd. dolerių“, – sakoma Pasaulio banko ataskaitoje.
Skelbiama, kad didžiausia žala padaryta Sirijos infrastruktūrai – ji sudaro 48 proc. visos šaliai padarytos žalos, siekiančios 52 mlrd. JAV dolerių (44,8 mlrd. eurų).
Ataskaitoje apskaičiuota, kad išlaidos materialiajam turtui svyruoja nuo 140 iki 345 mlrd. dolerių.
Skelbiama, kad karo metu labiausiai nukentėjo Alepo provincija ir Damasko apylinkės. Šios teritorijos buvo pagrindinės sukilėlių tvirtovės ir pirmaisiais karo metais buvo smarkiai apšaudomos.
„Laukia didžiuliai iššūkiai, tačiau Pasaulio bankas pasirengęs dirbti kartu su Sirijos žmonėmis ir tarptautine bendruomene, kad paremtų atsigavimą ir atstatymą“, – sakė Pasaulio banko Artimųjų Rytų padalinio direktorius Jeanas-Christophe'as Carret (Žanas-Kristofas Karė).
Pasaulio banko skaičiavimais, Sirijos atstatymo išlaidos bus dešimteriopai didesnės nei 2024-aisiais prognozuotas šalies bendrasis vidaus produktas (BVP).
Nuo tada, kai gruodį buvo nuverstas ilgametis Sirijos prezidentas, dabartinė valdžia siekia pritraukti kuo daugiau investicijų šalies atstatymui.
Ji pasirašė susitarimus su keliomis įmonėmis ir vyriausybėmis, įskaitant Persijos įlankos šalis.
Sirijos finansų ministras Mohammedas Barniehas (Mohamedas Barnihas) sakė, kad ataskaitoje „pateikiami svarbūs duomenys apie didžiulį sugriovimų mastą ir būsimas atstatymo išlaidas“.
„Dabar, kaip niekada anksčiau, tarptautinei bendruomenei būtina sutelkti paramą ir partnerystę, kad padėtų Sirijai atkurti svarbiausią infrastruktūrą, atgaivinti bendruomenes ir padėti pagrindą atsparesnei jos žmonių ateičiai“, – pridūrė jis.
