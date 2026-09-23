Pasaulio lyderiams diskutuojant apie pavojus, Donaldas Trumpas DI pervadins „superintelektu“

Šis sprendimas priimtas pasaulio lyderiams diskutuojant, kaip reaguoti į sparčiai tobulėjančios technologijos keliamus pavojus.
Dirbtinis intelektas tapo pagrindine Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos tema, kilus visuotiniam nerimui bei vis garsiau skambant raginimams vyriausybėms geriau prižiūrėti šią technologiją, baiminantis, kad ji ištrūks iš žmonių kontrolės.
Kreipdamasis į asamblėją, D. Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš DI reguliavimą ir kartu teigė, kad žodis „dirbtinis“ nuvertina šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą.
„Superintelektas“ skamba daug geriau“ ir „yra daug tikslesnis“, sakė jis.
Ši idėja yra naujausia iš D. Trumpo administracijos sumanytų pervadinimų virtinės. Praėjusiais metais vykdomuoju įsaku Meksikos įlankos pavadinimas buvo pakeistas į „Amerikos įlanką“, o rugpjūtį, kilus prekybiniam ginčui su Kanada, Ontarijo ežeras buvo pervadintas į „Amerikos ežerą“.
JAV vadovas taip pat palygino DI saugumo šalininkų įspėjimus su įspėjimais apie klimato kaitą, kurios žmogaus sukeltas priežastis patvirtina mokslo bendruomenės konsensusas.
„Jungtinės Valstijos visiškai atmeta bet kokį bandymą sukurti globalistinę schemą, skirtą kontroliuoti (...) dirbtinį intelektą“, – sakė jis.
„Kiekviena didelė nauja technologija atneša iššūkių, ir superintelektas nėra išimtis“, – pridūrė jis.
„Tie patys žmonės, kurie sakė, kad po 12 metų visi mirsime dėl visuotinio atšilimo (...) dabar sako, kad DI mus visus pražudys, kad robotai mus užpuls ir kad viskas bus visiška katastrofa“, – aiškino D. Trumpas.
Prieš JT Generalinę Asamblėją daugiau nei 20 šalių, daugiausia Europos, vadovai paragino nustatyti privalomas pažangaus DI saugumo gaires, įspėdami, kad technologijos vystymasis gali pralenkti galimybes ją kontroliuoti.
DI supervalstybės Kinija ir JAV šios idėjos nepalaikė.
„Vasalai“
Kalbėdamas JT susitikime, ministras pirmininkas Andy Burnhamas (Endis Bernamas) pareiškė, kad JK, pirmininkaudama Didžiojo dvidešimtuko (G20) grupei 2027 metais, sieks nustatyti pasaulinius DI standartus, ir paskelbė apie DI gynybos partnerystę su Vašingtonu, skirtą aptikti kibernetines atakas prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą.
„Siekdami padidinti savo pasirengimą ir užtikrinti saugų DI vystymąsi, stengsimės susitarti dėl bendro pasaulinių principų ir standartų rinkinio, kuris užtikrintų mums reikalingą skaidrumą ir prieigą“, – sakė jis.
Kiek anksčiau jis atskleidė, kad Londonas planuoja pasinaudoti JK, kaip kitų metų G20 šeimininko, vaidmeniu ir siekti „bendro pasaulinių principų ir standartų rinkinio“ DI srityje.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pasiūlė kurti nuo didžiųjų valstybių nepriklausomą DI technologiją.
„Nenoriu, kad kas nors taptų kurios nors iš didžiųjų valstybių vasalu“, – JT Generalinėje Asamblėjoje kalbėjo E. Macronas, akivaizdžiai turėdamas omenyje Kiniją ir JAV.
„Mūsų investicijų pajėgumai turi būti sutelkti bendram pažangiausio atvirojo kodo DI modelio kūrimui, kuriuo dalinsimės. Neturėtume priklausyti nuo kitų“, – sakė jis.
Savo ruožtu pačios JAV įsikūrusios DI milžinės vis dažniau prašo pasaulinio koordinavimo DI saugumo klausimais, o „OpenAI“ vadovas Samas Altmanas (Semas Oltmanas) trečiadienį turėtų kreiptis į JT Saugumo Tarybą.
„Anthropic“ vadovas Dario Amodei (Darijus Amodėjus) ir „Hugging Face“ vienas iš įkūrėjų Clement'as Delangue (Klemanas Delangė) taip pat dalyvaus susitikime nuotoliniu būdu, antradienį pranešė vienas Prancūzijos pareigūnas.
Prancūzija, kuri šį mėnesį pirmininkauja Saugumo Tarybai, inicijavo šį susitikimą ir mano, kad DI keliama grėsmė tarptautinei taikai bei saugumui JT nebuvo pakankamai aptarta.
JT vadovas Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas) paragino JAV ir Kiniją pradėti dialogą dėl technologijos ateities, panašų į JAV ir Sovietų Sąjungos bendradarbiavimą Šaltojo karo įkarštyje.
„Vyriausybės, turinčios didžiausius DI pajėgumus, turi didžiausią atsakomybę prieš žmoniją užmegzti dialogo kanalus“, – savo kreipimesi į asamblėją sakė A. Guterresas.
„Lemiamu Šaltojo karo momentu strateginiai varžovai pripažino poreikį valdyti bendras egzistencines grėsmes“, – teigė jis.
Kinija ir JAV šiuo metu diskutuoja apie komunikacijos kanalo kūrimą su DI susijusiems klausimams spręsti, o ketvirtadienį numatytas D. Trumpo ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) susitikimas Vašingtone.
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