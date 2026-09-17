Pašinianas: rusų karinė bazė niekuo neprisideda prie Armėnijos saugumo

Pasak premjero, ši bazė nebeužtikrina šalies nacionalinio saugumo.
Minėta bazė, esanti netoli Armėnijos sienos su Turkija, ilgą laiką buvo svarbus Maskvos karinės įtakos Pietų Kaukaze simbolis.
Šie N. Pašiniano komentarai pasirodė Armėnijai vis labiau orientuojantis į vakarietišką užsienio politiką ir tolstant nuo tradicinės sąjungininkės Maskvos įtakos zonos.
„Mes niekada nekėlėme klausimo dėl Rusijos karinės bazės veiklos Armėnijoje nutraukimo“, – per spaudos konferenciją sakė N. Pašinianas.
Visgi jis pabrėžė, kad jei Maskva norėtų uždaryti savo 102-ąją karinę bazę, esančią šiaurės vakariniame Giumri mieste, Armėnija tam neprieštaraus.
„102-oji karinė bazė nieko neprideda prie Armėnijos saugumo“, – pridūrė lyderis.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas anksčiau šį mėnesį teigė, kad Maskva yra pasirengusi išvesti karius iš bazės „nors ir rytoj“, jei Armėnija nuspręstų, kad Rusijos karinis buvimas jai nebėra reikalingas.
Pagal 2010 metų susitarimą, Rusijos teisė eksploatuoti šią bazę buvo pratęsta iki 2044 metų. Joje dislokuota apie 3 tūkst. Rusijos karių.
Ketvirtadienį Rusijos saugumo tarybos sekretorius Sergejus Šoigu apkaltino Jerevaną siekiu „nutraukti ryšius“ su Maskva ir plėsti bendradarbiavimą su NATO.
Ilgalaikių sąjungininkių santykiai smarkiai pablogėjo, Jerevanui gilinant ryšius su ES ir JAV po to, kai Armėnija apkaltino Rusiją neapsaugojus jos per susidūrimus su kaimyniniu varžovu Azerbaidžanu.
Armėnija taip pat sustabdė savo dalyvavimą Rusijos vadovaujamoje Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje (KSSO) 2024 metais ir ėmėsi veiksmų siekdama galimos narystės Europos Sąjungoje (ES).
Anksčiau šiais metais Maskva įvedė draudimus ir apribojimus įvairioms Armėnijos prekėms, įskaitant vaisius, daržoves, gėles ir gėrimus.
Briuselis pasiūlė Armėnijai prekybos gelbėjimo ratą, pagal kurį būtų liberalizuota beveik 80 proc. Armėnijos eksporto į ES, panaikinant taikomus muitus.
Nepaisant to, Rusija išlieka viena pagrindinių prekybos partnerių, o Armėnija yra stipriai priklausoma nuo Rusijos energetikos išteklių.
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