Paskelbta Trumpo ir Putino susitikimo vieta

D. Trumpas į susitikimą išvyks penktadienio rytą, tvirtino jo atstovė spaudai Karoline Leavitt.
JAV prezidentas ketina su V. Putinu Ankoridže aptarti Rusijos karą prieš Ukrainą. K. Leavitt patvirtino, kad planuojamas asmeninis abiejų prezidentų pokalbis, tačiau ji nepateikė konkretaus susitikimo tvarkaraščio ir pažymėjo, kad detalės vis dar derinamos.
Aliaskos pietuose įsikūręs Ankoridžas yra didžiausias šios šiauriausios JAV valstijos miestas.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio konsultavosi prieš aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje, antradienį paskelbė Užsienio reikalų ministerija Maskvoje. Pasak jos, S. Lavrovas ir M. Rubio pareiškė viltį, kad aptartas detales lydės sėkmė. Trumpame pranešime apie pokalbį telefonu išsamesnės informacijos nepateikta.
D. Trumpas susitikimą Aliaskoje pristato kaip bandymą priartėti prie galimybės nutraukti karą Ukrainoje. Šiame kontekste jis kalbėjo apie galimą Ukrainos ir Rusijos apsikeitimą teritorijomis. Ukraina griežtai atmeta bet kokias teritorines nuolaidas.
