Paskutinio Irano šacho sūnus Reza Pahlavi įspėja nesudaryti susitarimo su Teheranu

Po susitikimo su parlamentarais per vizitą Londone kalbėjęs 65 metų Reza Pahlavi (Reza Pahlavis) pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė turėtų remti opozicijos protestuotojus, o ne taikytis su Iranu.
„Sandoriai su šiuo režimu žlugs ir mes visi susidursime su pasekmėmis“, – pareiškė jis socialiniuose tinkluose.
„Režimo 47 metus vykdomas karas prieš Irano žmones tęsiasi. Kaip jis niekada nesudarė taikos su savo piliečiais, taip jis niekada iš tikrųjų nesudarys taikos su pasauliu“, – sakė jis.
R. Pahlavi tėvas Mohammedas Reza Pahlavi (Mohamedas Reza Pahlavis) buvo paskutinis Irano šachas, kuris 1979 metais, prieš nuverčiant monarchiją per islamo revoliuciją, pabėgo į užsienį ir netrukus jame mirė.
Kai kuriems – bet toli gražu ne visiems – islamo respublikos oponentams ištremtas sosto įpėdinis yra įkvepianti asmenybė, raginanti surengti visuotinį referendumą dėl naujos valdymo sistemos sukūrimo.
Jis taip pat išlieka prieštaringai vertinama figūra – kritikuojamas dėl paramos Izraeliui ir dėl to, kad neatsiriboja nuo savo tėvo autokratinio valdymo.
Vasario 28 dieną JAV ir Izraelio lėktuvai bei raketos smogė Iranui ir nukovė aukščiausiąjį lyderį Ali Khamenei (Ali Chamenei), o tai įstūmė Artimuosius Rytus į konfliktą ir kuriam laikui suteikė vilties opozicijai, kad vyriausybė gali žlugti.
Penktadienį Vašingtonas ir Teheranas turėtų pasirašyti susitarimą, skirtą užbaigti konfliktą ir sudaryti sąlygas deryboms dėl sureguliavimo, po kurių, kaip tikimasi, vyriausybė liks valdžioje ir bus panaikintos kai kurios ekonominės sankcijos.
„Bet koks susitarimas, kuris išsaugos šį režimą ar jo likučius, žlugs. Irano žmonės to nepriims, – įspėjo R. Pahlavi. – Su tarptautine parama ar be jos, Irano žmonės nuvers šį režimą. Laisvė ateis į Iraną.“
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