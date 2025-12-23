Paviešinti dokumentai atskleidžia dažnus Donaldo Trumpo skrydžius Jeffrey Epsteino lėktuvu

Teisingumo departamentas suskubo ginti 79 metų prezidento.
„Kai kuriuose iš šių dokumentų yra melagingų ir sensacingų teiginių, nukreiptų prieš prezidentą Trumpą ir pateiktų FTB prieš pat 2020 metų rinkimus“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Teisingumo departamentas, nenurodydamas, kurie teiginiai yra melagingi.
„Jei jie turėtų bent kruopelę patikimumo, jie tikrai jau būtų panaudoti prieš prezidentą Trumpą“, – teigė departamentas.
D. Trumpas, kuris nėra kaltinamas jokiais nusižengimais, mėnesius kovojo, kad užkirstų kelią didžiulio dokumentų kiekio, surinkto per ilgus metus trukusius tyrimus, paviešinimui.
Sukilimas D. Trumpo Respublikonų partijos viduje privertė jį pasirašyti įstatymą, įpareigojantį išviešinti visus dokumentus. Šis neįprastas žingsnis rodo didelį politinį spaudimą pateikti informaciją amerikiečiams, kurių daugelis įtarė galimą nusikaltimų slėpimą.
J. Epsteinas susikūrė didelį įtakingų draugų, įskaitant D. Trumpą, ratą ir, kaip teigiama, vadovavo prekybos nepilnamečių seksu tinklui.
Pirmoji dokumentų partija buvo paskelbta praėjusį penktadienį, bet iškart pasipylė kritika, kad Teisingumo departamentas sąmoningai vilkina paskelbimą ir išbraukia visas nuorodas į D. Trumpą.
Naujausia dokumentų partija apima 8 tūkst. failų, įskaitant 2019-ųjų rugpjūčio įrašus. Tą mėnesį J. Epsteinas buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje, kur laukė teismo dėl prekybos nepilnamečiais lytinio išnaudojimo tikslais.
Kelionės privačiais lėktuvais
D. Trumpas ne vienus metus draugavo su J. Epsteinu ir buvo fotografuojamas su juo vakarėliuose. Prezidentas yra pateikęs skirtingų versijų apie tai, kaip nutrūko jų santykiai.
Prezidentas yra sakęs, kad jie susipyko, kai J. Epsteinas esą „pavogė“ jaunų moterų, dirbusių jo Floridos golfo klubo SPA centre, arba kad jis išmetė finansininką iš klubo už tai, kad jis buvo „bjaurybė“.
Tačiau nepaisant D. Trumpo tvirtinimų, kad jis nebuvo artimas J. Epsteinui, yra nemažai įrodymų, kurie patvirtina priešingą dalyką.
Naujai paviešintuose dokumentuose yra Niujorko federalinių prokurorų, tyrusių J. Epsteino bendrininkės Ghislaine Maxwell (Gislen Maksvel) veiklą, 2020 metų sausio raštelis, kuriame detalizuojamos dažnos D. Trumpo kelionės finansininko privačiu lėktuvu.
Raštelyje teigiama, jog gauti įrašai rodo, kad D. Trumpas skrido J. Epsteino lėktuvu „daug daugiau kartų, nei buvo pranešta anksčiau (arba nei mums buvo žinoma)“.
Kai kurių nuorodų į D. Trumpą neįmanoma patikrinti ir nėra jokių tiesioginių nusikalstamo elgesio požymių.
Vienas ranka rašytas laiškas, priskiriamas J. Epsteinui ir parašytas iš kalėjimo, yra adresuotas buvusiam JAV gimnasčių gydytojui Larry Nassarui (Lariui Nasarui), įkalintam už sportininkių išnaudojimą.
Laiške J. Epsteinas skundžiasi L. Nassarui, kad jie buvo įkalinti, nors „prezidentas dalijasi mūsų meile jaunoms prisirpusioms merginoms“.
„Kai pro šalį praeidavo jauna gražuolė, jam patikdavo pagrabinėti“, – rašoma laiške.
Pirmadienį D. Trumpas dar kartą pareiškė nepritariantis failų paviešinimui, teigdamas, kad gali būti suteptas nekaltų žmonių vardas.
„Visi su šiuo vyru palaikė draugiškus ryšius“, – žurnalistams apie J. Epsteiną sakė prezidentas.
