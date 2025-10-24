Pentagonas: JAV siunčia lėktuvnešį kovoti su narkotikų kontrabandininkais iš Lotynų Amerikos

Lėktuvnešio „USS Gerald R. Ford“ kovinė grupė dislokuojama „vykdant prezidento nurodymą išardyti tarptautines nusikalstamas organizacijas ir kovoti su narkotikų terorizmu ginant Tėvynę“, – platformoje „X“ rašė Pentagono atstovas spaudai Seanas Parnellas.
Rugsėjo pradžioje Vašingtonas Karibų jūroje pradėjo vykdyti karinę kampaniją prieš narkotikų kontrabandininkus, regione dislokuodamas pajėgas, tarp kurių yra ir radarų nepastebimų karo lėktuvų bei karinio jūrų laivyno laivų. Šios operacijos metu buvo suduota daugiau nei dešimt smūgių įtariamų narkotikų kontrabandininkų laivams, per kuriuos žuvo dešimtys žmonių, tačiau kol kas jokių įrodymų, kad sunaikinti taikiniai tikrai gabeno narkotikus, pateikta nebuvo.
