Persekiojimo trilerio pabaiga: sulaikytas šešėlinio laivyno tanklaivis „Bella 1“

Ankstesni bandymai nesėkmingi
Gruodžio pabaigoje JAV pajėgos pradėjo persekioti „Bella 1“ (dabar laivas pervadintas „Marinera“, IMO 9230880), sankcionuotą naftos tanklaivį, kuris anksčiau buvo naudojamas Irano naftos prekybai.
Laivas buvo be krovinio ir plaukė iš Irano į Venesuelą.
Pirmąkart, kai JAV pajėgos priartėjo, kad jį sulaikytų, „Bella 1“ įgula atsisakė Amerikos pareigūnus įsileisti į laivą ir pakeitė kursą.
Jis išplaukė į Šiaurės Atlantą, link Jungtinės Karalystės ir Islandijos.
Kelionės viduryje oficialiai jokios vėliavos neturinčio „Bella 1“ savininkas bandė perregistruoti laivą į Rusijos registrą ir pervadino jį „Marinera“.
Nepaisant to, JAV valdžios institucijos ir toliau šį laivą, kuriam taikomos sankcijos, persekiojo.
Pasak Rusijos valstybinės žiniasklaidos, JAV pakrančių apsauga anksčiau bandė įlipti į laivą „persekiojimo“ metu, tačiau tai nepavyko dėl dažnai atšiaurių žiemos oro sąlygų Šiaurės Atlante.
Telkė bendras pajėgas
Pasak „Wall Street Journal“ ir ABC, operacijoje dalyvavo kateris „USCGC Munro“ ir kiti kariniai vienetai.
Rusijos valstybinė televizija RT paskelbė nuotrauką, kurioje šalia „Bella 1“ matyti juodas MH-6 „Little Bird“ sraigtasparnis – dažnai JAV specialiųjų pajėgų naudojamas operacijose.
Pastarosiomis dienomis į JAV karines bazes Jungtinėje Karalystėje atvyko oro pajėgos, tinkamos paremti sulaikymą jūroje, įskaitant du AC-130J karinius sraigtasparnius.
Savaitės pradžioje buvo pastebėtas JAV „Osprey“ sraigtasparnis, vykdantis pratybas ir išmetantis narus į jūrą netoli Felikstou pakrantės.
Felikstou yra netoli RAF Mildenholo bazės, kurioje yra dislokuotas, „Osprey“ sraigtasparniais aprūpintas, 7-asis specialiųjų operacijų eskadronas.
Be to, tą pačią dieną trys nedideli „Pilatus“ stebėjimo turbopropeleriniai lėktuvai, kuriuos eksploatuoja JAV oro pajėgų specialiųjų operacijų komanda, skraidė virš šio rajono.
Remiantis skrydžių įrašais, kuriuose nurodyta krovinių lėktuvų išvykimo vieta, JAV oro pajėgų C-17 lėktuvai taip pat galėjo pristatyti ginkluotus JAV kariuomenės MH-60M „Black Hawk“ sraigtasparnius į RAF Ferfordo bazę Vakarų Anglijoje.
Prieš dvi dienas Jungtinės Karalystės gynybos ministras Johnas Healey’us patvirtino, kad britai dalyvavo laivo konfiskavime.
Operaciją rėmė laivyno pagalbinis laivas RFA „Tideforce“, taip pat RAF „Rivet Joint“ ir „Poseidon“ stebėjimo lėktuvai.
Anksčiau „Bella 1“ buvo pripažintas kaltu dėl Užsienio turto kontrolės biuro sankcijų pažeidimo, dėl jo vaidmens remiant užsienio teroristines organizacijas.
Rusijos kariškiai nesikišo
Nors JAV vyriausybės nuomone, laivas konfiskavimo metu buvo be oficialios vėliavos, Maskva tvirtino, kad tanklaivis prieš keletą dienų buvo tinkamai perregistruotas į Rusijos laivyną ir kad jo konfiskavimas buvo tarptautinės teisės pažeidimas.
Anot „New York Times“, Rusijos ambasada Vašingtone anksčiau buvo paprašiusi JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos nutraukti persekiojimą.
„Pagal 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, laisva laivyba taikoma atviroje jūroje, ir nė viena valstybė neturi teisės naudoti jėgos prieš laivus, tinkamai įregistruotus kitų valstybių jurisdikcijoje“, – rašoma Rusijos transporto ministerijos pareiškime.
JAV pareigūnai „Reuters“ pranešė, kad konfiskavimo metu „aplinkinėje teritorijoje“ buvo Rusijos laivai ir povandeninis laivas, tačiau šie laivai, sulaikant tanklaivį, akivaizdžiai nesikišo.
Rusijos vyriausybė patvirtino, kad laive buvo Rusijos piliečių, ir pareikalavo, kad su jais būtų elgiamasi „žmogiškai ir tinkamai“ bei kad jie būtų nedelsiant repatrijuoti.
Ministerija viešai nereikalavo laivo paleidimo ir grąžinimo.
Gali pareikšti kaltinimus
Šį trečiadienį spaudos konferencijoje Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt teigė, kad tanklaivis buvo konfiskuotas, o įgulai bus pareikšti baudžiamieji kaltinimai.
„Įgulai dabar gresia baudžiamasis persekiojimas už bet kokį federalinio įstatymo pažeidimą, ir, jei reikės, jie bus atvežti į Jungtines Valstijas tokiam persekiojimui. Laivui teismo buvo išduotas konfiskavimo orderis“, – pabrėžė K. Leavitt.
Generalinė prokurorė Pamela Bondi pridūrė, kad tas pats standartas bus taikomas ir kitiems jūrininkams panašiose persekiojimo situacijose.
„Dėl nepaklusimo pakrančių apsaugos tarnybos nurodymams, šio laivo įgulos nariai yra visapusiškai tiriami, o visiems kaltiems asmenims bus pareikšti baudžiamieji kaltinimai“, – teigiama P. Bondi pareiškime.
Generalinė prokurorė pridūrė, jog Teisingumo departamentas stebi keletą kitų laivų, siekdamas imtis panašių vykdymo veiksmų.
„Bet kuris laivo įgulos narys, nepaklūstantis pakrančių apsaugos tarnybos ar kitų federalinių pareigūnų nurodymams, bus tiriamas ir baudžiamas“, – akcentavo generalinė prokurorė.
Ilgos transatlantinės gaudynės
Prieš kurį laiką „Bella 1“ AIS signalas (angl. „automatic identification system“ – automatinė identifikavimo sistema) nutrūko, todėl jo judėjimą tapo sunkiau stebėti.
Jei ankstesni tanklaivių konfiskavimai vykdavo nukreipiant juos į JAV vandenis, laivus lydėdavo JAV pakrančių apsaugos tarnyba, tai šiuo atveju buvo ilgos transatlantinės gaudynės.
Tanklaivis „Bella 1“ gabeno naftą iš Venesuelos ir Irano, todėl pateko į sankcijų taikymo sritį.
„Anksčiau „Bella 1“ buvo pripažintas kaltu dėl Užsienio turto kontrolės biuro sankcijų pažeidimo, dėl jo vaidmens remiant užsienio teroristines organizacijas“, – rašė P. Bondi.
Pasak generalinės prokurorės, operacijos metu laivo įgula bandė išvengti sulaikymo ir pasislėpti nuo JAV pakrančių apsaugos.
Nepaisant to, tanklaivis galiausiai buvo sustabdytas.
Kremliaus kritika JAV
Sausio 7 d. JAV karinės pajėgos sulaikė Rusijos laivą „Bella 1“ (dabar jis vadinasi „Marinera“).
Priežastis – JAV sankcijų pažeidimas.
Maskva iškart sukritikavo JAV įvykdytą esą su Rusijos vėliava plaukiojančio tanklaivio sulaikymą Šiaurės Atlante.
Ministerija pranešė, kad laivas, kadaise buvęs „Bella 1“, o dabar pervadintas į „Marinera“, gruodžio 24 dieną gavo laikiną leidimą plaukioti su Rusijos vėliava.
Rusijos atstovai pridūrė, kad ryšys su tanklaiviu nutrūko po to, kai JAV karinio jūrų laivyno pajėgos jį užėmė atviroje jūroje, už teritorinių vandenų ribų.
Maskvos komentaras pasirodė, kai JAV pajėgos įlipo į su Venesuela susijusį, su Rusijos vėliava plaukiojantį sankcionuotą tanklaivį Šiaurės Atlante.
Tai buvo bendra Vidaus saugumo departamento ir JAV karinio personalo operacija, socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše teigė už regioną atsakinga JAV kariuomenės Europos vadovybė.
