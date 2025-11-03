 Perspėja: „Wagner“ vėliava prie Estijos krantų byloja apie Rusijos savivalę

2025-11-03 15:47
Viljama Sudikienė (ELTA)

Prie Estijos sienos pasirodęs Rusijos pasienio apsaugos laivas su grupuotės „Wagner“ vėliava simbolizuoja Rusijos keliamą barbariškumo ir neteisėtumo grėsmę bei pabrėžia Ukrainos, kaip Europos Sąjungos ir NATO skydo, stiprinimo svarbą, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

„Ši vėliava simbolizuoja barbariškumą, karo nusikaltimus ir chaosą. Jos pasirodymas prie ES ir NATO sienų puikiai tai iliustruoja: už šios linijos baigiasi civilizacija. Štai kodėl labai svarbu stiprinti Ukrainą, kuri gina nuo Rusijos savivalės“, – socialiniame tinkle X parašė Ukrainos diplomatijos vadovas.

Estijos užsienio reikalų ministerija paskelbė nuotraukas ir vaizdo įrašą, kuriuose matyti Rusijos pasienio patrulinis laivas su „Wagner“ vėliava, plaukiantis Narvos upe, skiriančia Estiją ir Rusijos Leningrado sritį. Estijos užsienio reikalų ministerija pateikė viešą užklausą dėl šio incidento Rusijos užsienio reikalų ministerijai.

