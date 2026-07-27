Peskovo žmona reikalauja panaikinti jai ES sankcijas ir sumokėti milijoninę kompensaciją

Tai matyti iš jos pateikto ieškinio, paskelbto ES oficialiame leidinyje, pranešė „The Moscow Times“.
Sankcijos T. Navkai buvo įvestos po 2022 m. pradėto plataus masto karo su Ukraina dėl jos ryšio su „asmeniu, remiančiu veiksmus, keliančius grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui“. Sankcijos taip pat buvo grindžiamos tuo, kad T. Navka, ES teigimu, turi įmonių ir turto aneksuotame Kryme.
Ieškinyje čiuožėja teigia, kad ES Taryba neturėjo pakankamo pagrindo įtraukti ją į juodąjį sąrašą. Dokumente taip pat pabrėžiama, kad apribojimai pažeidžia jos teisę į žmogaus orumą, taip pat jos ir jos vaikų teisę į pagarbą šeimos gyvenimui.
T. Navka reikalauja už materialinę žalą beveik 135 tūkst. eurų kompensacijos ir daugiau nei 1,9 mln. eurų už moralinę žalą.
T. Navkos ieškinys Europos Teisingumo Teismui buvo pateiktas gegužės pabaigoje kartu su panašiais milijardieriaus Romano Trocenkos ir dainininkės Polinos Gagarinos ieškiniais. Drauge su jais užginčyti sankcijas nusprendė ir moteris, pavarde Ignatova. Manoma, kad ji yra „Rostech“ generalinio direktoriaus Sergejaus Čemezovo žmona arba podukra. Abiem joms ES taiko sankcijas nuo 2022 m., abi valdo didelį turtą.
D. Peskovas ir T. Navka susipažino 2010 m., 2014 m. jiems gimė dukra Nadežda. 2015 m. pora susituokė elitiniame viešbutyje Sočyje. Žurnalo „Forbes“ duomenimis, D. Peskovo ir T. Navkos šeima yra viena turtingiausių Kremliuje.
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