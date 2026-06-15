Pietų Afrika deportavo beveik tris tūkstančius migrantų

Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausių Afrikoje, jau seniai traukia migrantus iš viso žemyno, tiek legalius, tiek nelegalius.
Tačiau šalyje, kurioje nedarbo lygis viršija 30 procentų, nuolat kyla antiimigracinių neramumų, įskaitant naujus smurto protrūkius pastarosiomis savaitėmis.
Pietų afrikiečių minios, ginkluotos lazdomis, botagais ir skydais, žygiavo per šalies regionus, įsakydamos užsieniečiams be leidimų gyventi išvykti iki birželio 30 d.
Didėjant nuogąstavimas dėl saugumo, kai buvo apiplėštos įmonės ir užsieniečiai tapo taikiniu, Nigerijos, Malavio, Ganos, Zimbabvės ir Mozambiko piliečiai sutikti su savanoriška repatriacija, kurią organizavo jų vyriausybės.
„Nuo vakar vakaro skaičius, kurį galime pranešti, yra 2 745 repatriacijos, įvykusios per šį laikotarpį nuo prezidento kalbos“, – žurnalistams sakė vidaus reikalų ministras Leonas Schreiberis. - „Ir jis kinta.“
Vyriausybė teigė, kad dauguma repatrijuotųjų šalyje buvo nelegaliai.
Tarp jų yra Malavio piliečių, iš kurių apie 7 000 buvo apsistoję atvirame lauke rytiniame uostamiestyje Durbane, kaip teigia po prezidento kreipimosi įsteigtas tarpžinybinis migracijos komitetas.
Komitetas pranešė, kad sekmadienį aštuoni Malavio vyriausybės užsakyti autobusai pradėjo vežti piliečius, o Pietų Afrika suteikė dar 10 autobusų, kad pagreitintų deportacijas.
Malavio generalinis konsulas Maxas Biwi sakė, kad sekmadienį kelionę pradėjo apie 560 žmonių, tarp jų – apie 200 vaikų.
Tarp pirmųjų į autobusus lipusių žmonių buvo tokių, kurie nešėsi ant nugaros kūdikius ir maišelius su daiktais.
„Man palengvėjo, kad pagaliau išvykstame. Tai geriau nei gyventi čia baimėje“, – sakė Fortunatė Chilenjė iš Malavio komercinės sostinės Blantairo.
25-metė moteris gyveno Pietų Afrikoje trejus metus, grasinimai išvykti ją persekiojo net stovykloje, vienoje didžiausių, atsiradusių nuo neramumų pradžios.
Įtampa
Vyriausybė sekmadienį pareiškė, kad ji nevaldo pabėgėlių stovyklų ir neturi ketinimų jų steigti, net ir laikinai.
Kita keleivė, Laina Nala iš Mangočio pietų Malavyje, sakė tiesiog norinti, kad ją išleistų kuo arčiau namų, o ne vežtų toliau į Blantairą.
„Blantairas yra per toli ir grįžti iš ten yra brangu“, – sakė ji.
27-erių metų Hassaną Hashą vis dar slegia skola, paimta kelionei į Pietų Afriką.
Jis sakė, kad vos kelias savaites praleido Pietų Afrikoje, kol įsiplieskė priešiškumas užsieniečiams, tačiau pridūrė: „Aš susitaikiau su tuo, kad turiu grįžti namo“.
Praėjusią savaitę prezidentas C. Ramaphosa pripažino visuomenės susirūpinimą dėl nelegalios imigracijos, tačiau įspėjo, kad valdžios institucijos netoleruos, jei kas nors imsis savavališkai ieškoti teisingumo.
Įtampa išaugo po to, kai gegužės 29 d. Vakarų Kyšulio provincijos Mosel Bėjaus mieste vykusiose eitynėse prieš nelegalius migrantus buvo nužudyti du mozambikiečiai. Mozambiko valdžios institucijos teigia, kad žuvusiųjų skaičius siekia penkis.
Statistikos agentūros duomenimis, Pietų Afrikoje gyvena daugiau nei trys milijonai užsieniečių, o tai sudaro 5,1 proc. gyventojų.
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