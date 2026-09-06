Per pirmąjį vizitą Kyjive JAV pasiuntiniai surengė derybas su Volodymyru Zelenskiu

Tai pirmasis JAV pasiuntinių vizitas Kyjive, vykstantis praėjus dienai po susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.
Amerikiečiai į Ukrainos sostinę atvyko traukiniu, tikėdamiesi atgaivinti derybas dėl didžiausio nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo, po esakalacijos vasarą.
V. Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas susitikimas su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žentu J. Kushneriu ir verslo partneriu S. Witkoffu Kyjivo centre.
„Derybos prasidėjo“, – paskelbė V. Zelenskis.
Jis sakė, kad jo vyriausybė yra pasirengusi konstruktyviai diskusijai su JAV pasiuntiniais.
„Esame suinteresuoti priartinti karo pabaigą. Reikalinga taika. Reikalingos saugumo garantijos. Reikalinga teisinga ir tvari pokario taika. Mūsų pasiūlymai yra parengti“, – „Telegram“ tinkle rašė V. Zelenskis.
S. Witkoffas ir J. Kushneris Maskvoje lankėsi aštuonis kartus, tačiau Kyjive, kuris nuo 2022 metų vasario, kai prasidėjo Rusijos invazija, kenčia nuo mirtinų smūgių, iki šiol nebuvo surengę jokių derybų.
Europos saugumo patarėjai
Susitikime taip pat dalyvavo aukščiausio rango Ukrainos saugumo pareigūnai ir derybininkai bei keli Europos šalių patarėjai nacionalinio saugumo klausimais.
Europos saugumo patarėjai sekmadienį Kyjive dalyvaus kai kuriose derybose su JAV pasiuntiniais dėl karo su Rusija užbaigimo, prasidėjus susitikimams, pranešė V. Zelenskis.
„Laukiame vienos mūsų derybų sesijos, o vėliau vyks kita sesija su Europos nacionalinio saugumo patarėjais. Keli svarbūs posėdžiai“, – sakė V. Zelenskis, stovėdamas Kyjivo centre ir laukdamas S. Witkoffo bei J. Kushnerio.
V. Zelenskio administracijos vadovas Kyryla Budanovas teigė, kad į Kyjivą taip pat atvyko Ukrainos partnerių Europoje – Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės (JK) – atstovai.
V. Zelenskis JAV pasiuntiniams aprodė istorinę Kyjivo Šv. Sofijos katedrą, esančią priešais saugumo tarnybos SBU pastatą, į kurį penktadienį pataikė Rusijos dronas.
„Labai svarbu, kad delegacija atvyko pas mus. Mes ilgai laukėme Steveno ir Jaredo, Witkoffo ir Kushnerio“, – sakė V. Zelenskis, dėkodamas D. Trumpui už tai, kad „leido jiems atvykti“ per karą.
V. Zelenskio teigimu, Kyjivas „parengė viską, kad mūsų oro uostai pradėtų veikti“, bet dėl Rusijos smūgių atvykimas lėktuvu buvo neįmanomas.
Derybos Maskvoje
Dėl Maskvos invazijos į Ukrainą žuvo šimtai tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.
Šeštadienį JAV pasiuntiniai per daugiau nei tris valandas trukusį susitikimą su Rusijos prezidentu aptarė „esminius planus“ dėl tolesnių žingsnių karui Ukrainoje užbaigti, pranešė Baltieji rūmai.
„Abi pusės aptarė esminius planus tolesniems žingsniams, apie kuriuos bus paskelbta artimiausiomis savaitėmis, ir tikisi ne mažiau produktyvių susitikimų rytoj Ukrainoje“, – sakoma pranešime.
Abi pusės aptarė esminius planus tolesniems žingsniams, apie kuriuos bus paskelbta artimiausiomis savaitėmis.
Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas derybas pavadino „itin atviromis“ ir teigė, kad amerikiečiai „pateikė įvairių idėjų dėl galimų kelių link susitarimo“, tačiau plačiau nedetalizavo.
Rusijos atstovai amerikiečiams pareiškė, jog Maskva yra įsitikinusi, kad gali pasiekti savo karinius tikslus ir užimti likusią Rytų Ukrainos dalį, pridūrė J. Ušakovas.
Šeštadienio susitikimas Maskvoje už uždarų durų truko daugiau nei tris valandas ir baigėsi be pranešimų apie kokius nors svarbius sprendimus.
Ankstesnis žinomas S. Witkoffo ir J. Kushnerio vizitas į Maskvą įvyko sausį, kai jie taip pat Kremliuje kalbėjosi su V. Putinu.
Tiek Rusija, tiek Ukraina pasižadėjo tris dienas per amerikiečių vizitą nesmūgiuoti viena kitos sostinėms.
Vilčių nedaug
V. Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi pokalbiui.
„Ukraina visada buvo ir išliks konstruktyvi“, – socialiniuose tinkluose prieš pasiuntinių vizitą sakė karo meto lyderis.
Šalies oro erdvė yra uždaryta nuo tada, kai Maskva pradėjo karą, o atvykstantys lyderiai keliauja traukiniais.
Daugumos ukrainiečių viltys, kad pavyks pasiekti persilaužimą, išlieka menkos.
Kyjive daugelis palankiai vertino tai, kad amerikiečiai apskritai atvyko į Ukrainą, tačiau mažai kas tikėjo persilaužimu.
67 metų Natalija Lipech sakė, kad jiems „buvo absoliučiai būtina būti čia“ ir pamatyti, jog „mūsų žemė jau permirkusi šiuo krauju ir mums reikia pagalbos“.
„Šiuo metu tai man nesuteikia jokių vilčių. Derybų jau buvo per daug“, – AFP sakė 29-erių Kyjivo gyventojas Jaroslavas.
Popiežius Leonas XIV sekmadienio maldoje atnaujino savo kreipimąsi dėl taikos Ukrainoje ir sakė besitikintis, kad derybos duos rezultatų.
„Tikiuosi, kad pastarosiomis dienomis dedamos pastangos atnaujinti derybas duos konkrečių vaisių ir atvers kelią diplomatijai“, – sakė jis Šv. Petro aikštėje Vatikane susirinkusiems tikintiesiems.