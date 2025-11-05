Pirmosios „Shein“ fizinės parduotuvės atidaryme – gausios policijos pajėgos

Prieš atidarant pirmąją nuolatinę „Shein“ parduotuvę, įsikūrusią šeštame garsiojo prekybos centro BHV, kurio pastatas priešais Paryžiaus rotušę buvo pastatytas dar 1856 m., aukšte, Prancūzijos sostinės centre buvo dislokuoti riaušių policijos pareigūnų būriai.
Vietoje buvę naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad pirmieji klientai, eilėje prastovėję keletą valandų, riaušių policijos akylai stebimi į parduotuvę įžengė maždaug vidurdienį Grinvičo laiku.
Prieš atidarymą vieni eilėje stovintys žmonės pasakojo, kad atėjo vedami smalsumo, o kiti minėjo mažas šios prekių ženklo produktų kainas.
„Laikai pasikeitė, kartos pasikeitė“, – naujienų agentūrai AFP sakė 30-metis Mohamedas Joullanaras iš Maroko, kuriam jau yra tekę apsipirkti internetinėje platformoje „Shein“.
„Niekada nemaniau, kad kada nors teks apsilankyti prekybos centre BHV – visada girdėjau, kad čia brangu, visos prekės prabangios. Bet dabar, kai atsidarė „Shein“ parduotuvė, ėmiau ir atėjau.“
„Ačiū, ne“
Netoliese vaikų teisių aktyvistai buvo surengę protestą.
„Ginkite vaikus, ne „Shein“, – skelbė užrašas ant vieno iš transparantų.
Protestuotojai dalijo žmonėms raudonas skrajutes, kuriose pasmerkė „įtariamą priverstinį darbą“ ir „taršą“ bei ragino praeivius pasirašyti peticiją prieš Paryžiaus prekybos centre įsikūrusią „Shein“ parduotuvę.
Kitoje gatvės pusėje, viršutiniame miesto rotušės aukšte po žaliųjų politiko ir kandidato į Paryžiaus merus Davido Belliardo langu taip pat kabėjo šią prekės ženklą kritikuojantis plakatas.
„Shein“ – ačiū, ne“, – buvo užrašyta ant jo.
Kinijoje įkurta „Shein“ yra kritikuojama dėl jos gamyklose esančių darbo sąlygų ir itin greito mados verslo modelio poveikio aplinkai, o jos atėjimas į Prancūziją sulaukė politikų, profsąjungų ir žinomų mados prekių ženklų pasipriešinimo.
Likus vos kelioms dienoms iki suplanuoto parduotuvės atidarymo, kilo nauja polemika dėl internetinės prekybos platformoje „Shein“ pasirodžiusių į vaikus panašių sekso lėlių.
Pasirodžius šiai informacijai, tarp šalies politikų kilo nauja pasipiktinimo banga bei buvo pradėtas teisminis tyrimas.
Artėjant parduotuvės atidarymui Paryžiaus prokuratūra pranešė platformos „Shein“, taip pat jos konkurenčių – internetinių parduotuvių „AliExpress“, „Temu“ ir „Wish“ atžvilgiu pradėjusi tyrimą dėl prekybos sekso lėlėmis.
Tyrimai buvo pradėti dėl „nepilnamečiams prieinamo smurtinio, pornografinio ar netinkamo turinio žinučių“ platinimo, teigiama prokurorų pranešime.
Prancūzų žiniasklaida publikavo vienos iš platformoje parduodamų lėlių nuotrauką su aiškiai seksualinio pobūdžio antrašte.
Lėlės ūgis – apie 80 centimetrų, o rankose ji laikė pliušinį meškiuką.
„Shein“ Prancūzijoje turi 25 milijonus klientų.
„Sutrikimas“
„Shein“, kuri 2012 m. buvo įkurta Kinijoje, bet dabar yra įsikūrusi Singapūre, pažadėjo visapusiškai bendradarbiauti su Prancūzijos teisėsaugos institucijomis ir paskelbė uždraudžianti prekybą visomis sekso lėlėmis.
Bendrovės „Shein“ atstovas Prancūzijoje Quentinas Ruffatas paaiškino, kad tokios lėlės prekyboje pasirodė dėl „mūsų procesų ir valdymo sutrikimo“.
Fredericas Merlinas, 34-metis kompanijos SGM, kuri valdo prekybos centrą BHV, direktorius antradienį pareiškė, kad po paskutinio kilusio triukšmo svarstė nutraukti partnerystę su bendrove „Shein“, bet po to persigalvojo.
Jis sakė esąs įsitikinęs dėl bendrovės „Shein“ produktų, kuriais bus prekiaujama jo prekybos centre, ir sukritikavo „visuotinę veidmainystę“, susijusią su šia bendrove.
„Shein“ Prancūzijoje turi 25 milijonus klientų“, – trečiadienį transliuotojui BFMTV/RMC sakė F. Merlinas.
F. Merlinas tikisi, kad ši Azijos milžinė padės į jo prekybos centrą pritraukti daugiau lankytojų.
Sparčiai išpopuliarėjusi „Shein“ tapo prakeiksmu tradicinėms mažmeninės prekybos mados kompanijoms.
Kritikai baiminasi, kad „Shein“ dar labiau pakenks Prancūzijos parduotuvėms, kurioms jau dabar kartais tenka atleisti darbuotojus arba užsidaryti.
„Shein“ planuoja atidaryti dar penkias parduotuves, kurios įsikurs kituose Prancūzijos miestuose, įskaitant Dižoną, Grenoblį ir Reimsą.
