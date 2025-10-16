Pistorius paskelbė apie 2 mlrd. eurų vertės pagalbą Ukrainai

Šis susitikimas, kuriame dalyvavo 50 šalių atstovai, spalio 15 d. įvyko Briuselyje, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
„Mes tęsime ir plėsime paramą Ukrainai. Vokietija pagal naujas sutartis suteiks papildomą paramą, kurios vertė viršija 2 mlrd. eurų. Tai apims 500 mln. JAV dolerių vertės paketą. Šiuo paketu patenkinami įvairūs neatidėliotini Ukrainos poreikiai. Jame numatytos oro gynybos sistemos, „Patriot“ perėmėjai, radarų sistemos ir preciziškai valdomos artilerijos raketos bei amunicija“, – pareiškė B. Pistorius ir padėkojo JAV gynybos sekretoriui Pete‘ui Hegsethui už intensyvias derybas, kurios leido pasiekti šį rezultatą.
Vokietija taip pat toliau rems Ukrainos oro gynybą, sudarydama naujas sutartis dėl dviejų sistemų IRIS-T, įskaitant daugybę valdomų raketų ir nuo peties paleidžiamas oro gynybos raketas. Be to, Vokietija tieks modernius prieštankinius ginklus, ryšio priemones ir modernius rankinius ginklus, pridūrė B. Pistorius.
Jis paskelbė apie didelio masto projekto, kurio tikslas – modernizuoti anksčiau pristatytas Ukrainos ginklų sistemas ir pratęsti jų eksploatavimo laiką, inicijavimą. Pasak B. Pistoriaus, tai leidžia užtikrinti, kad pristatyta įranga būtų pritaikyta prie pokyčių mūšio lauke, o ją toliau veiksmingai naudotų Ukrainos ginkluotosios pajėgos.
Vokietijos gynybos ministras taip pat atkreipė dėmesį į Vokietijos ir Ukrainos gynybos pramonės bendradarbiavimo plėtrą ir paskelbė apie susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje, kuris bus pasirašytas po Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimo.
Jis pabrėžė, kad Rusija neketina nutraukti šio karo. Net ir už tas teritorijas, kurias ji užėmė, teko sumokėti didžiulę kainą: nuo metų pradžios žuvo arba buvo sužeista 300 tūkst. rusų.
„Tai siaubinga kaina už šį nežmonišką ir neteisėtą agresijos karą“, – akcentavo ministras.
30-asis Ramšteino formato Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimas įvyko rugsėjo 10 d.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina po Ramšteino susitikimo užsitikrino naujus susitarimus su tarptautiniais partneriais, įskaitant finansavimą JAV ginklų pirkimui, ukrainietiškų bepiločių orlaivių gamybos plėtrą ir naujas oro gynybos sistemas.