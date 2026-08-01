Po 67 gyvybių pareikalavusio šturmo Ispanija Seutos pasienyje su Maroku įrengs užtvarą

Šis sprendimas priimtas po to, kai anksčiau šią savaitę į anklavą įsiveržė nuo 50 tūkst. iki 60 tūkst. migrantų.
Ispanijos vyriausybė šeštadienį pranešė, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 67. Kai kurie iš jų nuskendo, o kiti žuvo per spūstį, kilusią bandant įveikti bangolaužio užtvarą.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) griežtai sukritikavo kai kurių kitų Europos Sąjungos (ES) lyderių reakciją į įvykius Seutoje. Jo teigimu, raginimai sustabdyti Ispanijos narystę Šengeno erdvėje yra „paskatinti išankstinio nusistatymo, melagingų naujienų, nežinojimo arba politinių interesų“.
Šeštadienio rytą kelis išsekusius migrantus, kurie atplaukė iki Seutos Tarachalio paplūdimio, pasitiko kariai ir palydėjo juos atgal per sieną. Ispanijos vidaus reikalų ministerija teigia, kad didžioji dalis į teritoriją patekusių asmenų jau grįžo į Maroką.
„Esame negailestingi tiems, kurie pažeidžia įstatymus“, – šeštadienį žurnalistams Seutoje sakė Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska (Fernandas Grandė Marlaska).
Paklaustas, kaip galėjo įvykti toks masinis sienos pralaužimas, atsižvelgiant į griežtą apsaugą abiejose sienos pusėse, ir ar Marokas kelia grėsmę Seutai, F. Grande-Marlaska gynė Rabatą.
„Šie įvykiai reikalauja Ispanijos ir Maroko įvertinimo“, – sakė jis.
Tačiau būtent bendradarbiavimas su kaimynais leido Ispanijai „pakeisti situaciją per 24 valandas“, pabrėžė ministras.
„Marokas nėra grėsmė nei Seutai, nei likusiai Ispanijos daliai. Tai patikimas partneris“, – pridūrė F. Grande-Marlaska.
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