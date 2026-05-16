Po Donaldo Trumpo vizito Vladimiras Putinas gegužės 19–20 dienomis lankysis Kinijoje

Tai įvyks iškart po JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) kelionės į Pekiną.
Kremliaus pranešime teigiama, kad kelionės metu Rusijos lyderis su Kinijos vadovu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) aptars, kaip „toliau stiprinti visapusišką partnerystę ir strateginį bendradarbiavimą“ tarp Maskvos ir Pekino.
V. Putinas ir Xi Jinpingas „apsikeis nuomonėmis svarbiausiais tarptautiniais ir regioniniais klausimais“ ir po derybų pasirašys bendrą deklaraciją, priduriama pranešime.
Vizito metu V. Putinas taip pat ketina aptarti ekonominį ir prekybinį bendradarbiavimą su Kinijos premjeru Li Qiangu (Li Čiangu).
Apie V. Putino kelionę paskelbta iškart po to, kai penktadienį D. Trumpas baigė pirmąjį per beveik dešimtmetį JAV prezidento vizitą Kinijoje. Nors jam buvo surengtas iškilmingas priėmimas, jis užmaskavo daugybę neišspręstų prekybos ir geopolitinių įtampų, įskaitant Rusijos karą Ukrainoje.
Nors Kinija nuolat ragina rengti derybas dėl kovų nutraukimo, ji niekada nepasmerkė Rusijos dėl karių siuntimo į Ukrainą 2022 metų vasarį ir prisistato kaip neutrali šalis.
Pekinas taip pat neigia tiekiantis Maskvai ginklus ir karinius komponentus jos gynybos pramonei, kaltindamas Vakarų šalis, kad šios ginkluodamos Ukrainą ilgina konfliktą.
Būdama didžiausia pasaulyje rusiško iškastinio kuro pirkėja, Kinija tapo pagrindine Maskvos ekonomine partnere, ypač po to, kai Vakarų šalys dėl karo įvedė sankcijas Rusijai.
