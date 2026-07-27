Po dronų įsiveržimų Rumunija išsiunčia Rusijos ambasados darbuotoją

Rusija pasmerkė šį Bukarešto sprendimą ir įspėjo, kad jis „neliks be atsako“.
Tęsiantis karui Ukrainoje, Rumunija praėjusios savaitės pabaigoje tris dienas iš eilės numušė po droną, o pirmadienį šalies Gynybos ministerija pranešė apie naują drono įsibrovimą.
Rumunija pirmadienį išsikvietė Rusijos ambasadorių Vladimirą Lipajevą.
Rumunijos užsienio reikalų ministerija pranešime nurodė, kad informavo Rusijos ambasadorių „apie sprendimą paskelbti Rusijos Federacijos atstovybės Bukarešte narį nepageidaujamu asmeniu ir pareikalavo, kad jis per penkias dienas paliktų Rumunijos teritoriją“.
V. Lipajevui taip pat buvo parodytos pirmojo drono, kurį penktadienį numušė naikintuvas F-16, nuolaužos.
Pasak Rumunijos institucijų, tyrimo metu nustatyta, kad tai buvo rusiško „Shahed“ modelio dronas.
Tyrimai dėl kitų dviejų dronų, numuštų šeštadienį ir sekmadienį, tebevyksta.
Vienas iš jų taip pat, regis, „buvo rusiškos kilmės“, sekmadienį teigė NATO aukšto rango karinis atstovas.
Rusijos užsienio reikalų ministerija savo pareiškime teigė, jog „kategoriškai atmeta šiuos nepagrįstus kaltinimus“, o Rumunijos sprendimą pavadino „nauja surežisuota propaganda“.
„Nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad šie dronai yra rusiškos kilmės“, – teigiama pareiškime, kuriame taip pat kritikuojama „nepriimtina“ Rumunijos parama Ukrainai.
„Šis nepagrįstas Rusijos diplomato išsiuntimas neliks be atsako“, – pareiškė ministerija.
Nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, šioje Rytų Europos šalyje užfiksuota dešimtys oro erdvės pažeidimų ir dronų sudužimų.
Per naujausią oro erdvės pažeidimą dronas pirmadienį trumpam įskrido į Rumunijos oro erdvę, pranešė Gynybos ministerija.
Per iki šiol rimčiausią incidentą du žmonės buvo sužeisti, kai dronas gegužę rėžėsi į daugiabutį Galacio mieste, esančiame netoli sienos su Ukraina.
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