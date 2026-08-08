 Po incidento Leipcigo oro uoste virš Vokietijos karinės bazės pastebėti įtartini dronai

Po incidento Leipcigo oro uoste virš Vokietijos karinės bazės pastebėti įtartini dronai

2026-08-08 11:16
BNS inf.

 Virš karinės bazės Mecherniche Vokietijos vakaruose buvo pastebėti du dronai, penktadienį pranešė Vokietijos leidinys „Die Zeit“.

Vokietijos vėliava
Vokietijos vėliava / Alamy nuotr.

Įtartini dronai pastebėti po anksčiau šią savaitę įvykusio rimto saugumo incidento, susijusio su nežinomais dronais Vokietijos Leipcigo ir Halės oro uoste. Vienas dronas buvo rastas šalia Ukrainos transportinio lėktuvo, o kitas skraidantis objektas, irgi galbūt dronas, susidūrė su krovininiu lėktuvu, padarydamas jam nedidelę žalą.

Ketvirtadienį apie 22 val. vietos laiku virš Mechernicho karinės bazės, esančios Oiskircheno rajone, Šiaurės Reino–Vestfalijos žemėje, buvo pastebėti du dronai. Bundesvero operatyvinės vadovybės atstovė patvirtino šį faktą.

Nurodoma, kad incidentą iš pradžių tyrė karo policija, o dabar tyrimas perduotas Oiskircheno policijai.

Šiame straipsnyje:
Leipcigo oro uostas
įtartini dronai
Vokietijos karinė bazė

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