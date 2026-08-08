Po incidento Leipcigo oro uoste virš Vokietijos karinės bazės pastebėti įtartini dronai

Įtartini dronai pastebėti po anksčiau šią savaitę įvykusio rimto saugumo incidento, susijusio su nežinomais dronais Vokietijos Leipcigo ir Halės oro uoste. Vienas dronas buvo rastas šalia Ukrainos transportinio lėktuvo, o kitas skraidantis objektas, irgi galbūt dronas, susidūrė su krovininiu lėktuvu, padarydamas jam nedidelę žalą.
Ketvirtadienį apie 22 val. vietos laiku virš Mechernicho karinės bazės, esančios Oiskircheno rajone, Šiaurės Reino–Vestfalijos žemėje, buvo pastebėti du dronai. Bundesvero operatyvinės vadovybės atstovė patvirtino šį faktą.
Nurodoma, kad incidentą iš pradžių tyrė karo policija, o dabar tyrimas perduotas Oiskircheno policijai.
Naujausi komentarai