Po JAV pasiuntinių ir Ukrainos derybų: Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus

„Turėjome labai prasmingą, esminę, svarbią diskusiją, esame labai padrąsinti ir tikimės tęsti tai tiek, kiek reikės“, – po derybų tvirtino S. Witkoffas.
„Abiem pusėms teks leistis į tam tikrus kompromisus ir sumažinti tarpusavio nesutarimus. Manome, kad turime viską, ko reikia šiam tikslui pasiekti“, – pabrėžė S. Witkoffas.
„Tai labai sunku, bet mes esame įsipareigoję, mums tai rūpi ir tikimės, kad visa tai atves prie sėkmingo, taikaus diplomatinio sprendimo“, – sakė jis.
Tuo metu JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris sekmadienį pareiškė, kad tikisi, jog jo pirmoji kelionė į Ukrainą derybų dėl karo su Rusija pabaigos atneš naujų būdų siekti taikos.
„Tikėkimės, kad ši kelionė atneš naujų būdų judėti į priekį. Manau, kad per šią kelionę daug ko išmokome“, – po derybų su V. Zelenskiu sakė J. Kushneris.
Tai labai sunku, bet mes esame įsipareigoję, mums tai rūpi ir tikimės, kad visa tai atves prie sėkmingo.
Po dviejų derybų raundų su JAV pareigūnais Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, jog tikslas yra „teisinga, sąžininga taika“, užtikrinanti, kad „niekada nebus progos atnaujinti agresiją prieš Ukrainą“.
Jis taip pat padėkojo amerikiečių derybininkams už vizitą į Kyjivą – tai pirmas jų apsilankymas Ukrainoje. V. Zelenskis teigė, kad kitame derybų raunde vėliau sekmadienį taip pat dalyvaus nacionalinio saugumo patarėjai iš Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos.
„Esame dėkingi, kad europiečiai šiandien yra su mumis ir kad esame tokioje šalių koalicijoje, – sakė V. Zelenskis. – Čia mes visi esame toje pačioje pusėje.“
Kaip jau rašė ELTA, JAV pasiuntiniai J. Kushneris ir S. Witkoffas sekmadienį pradėjo derybas su V. Zelenskiu dėl karo su Rusija pabaigos. Tai pirmasis jų vizitas Kyjive, rengiamas praėjus dienai po to, kai jie Kremliuje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
S. Witkoffas ir J. Kushneris tikisi atgaivinti derybas, kuriomis siekiama užbaigti didžiausią karą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas pareiškime naujienų agentūrai AFP nurodė, kad Maskvoje jie „aptarė realius planus, kurie bus paskelbti artimiausiomis savaitėmis“.
D. Trumpas sakė, kad jo pasiuntiniai veža „pasiūlymą“, kaip nutraukti karo veiksmus.
„Turime idėją taikai pasiekti“, – pareiškė jis, nepateikdamas išsamesnės informacijos.