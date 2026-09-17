Po kraštutinių dešiniųjų pergalės Vokietijos kanclerio laukia nauji išbandymai regionų rinkimuose

Berlyne ir šiaurės rytinėje Meklenburgo-Pomeranijos žemėje, pasižyminčiuose unikalia rinkimų dinamika, laukiama atkaklios kovos dėl valdžios.
Prognozuojama, kad AfD abiejose žemėse pasieks svarių laimėjimų, praėjus dviem savaitėms po to, kai rytinėje Saksonijos-Anhalto žemėje ji surinko beveik 44 proc. balsų ir užtikrintai nugalėjo F. Merzo centro dešiniųjų Krikščionių demokratų sąjungą (CDU), gavusią 17 proc. rinkėjų palaikymą.
AfD triumfas šioje buvusios komunistinės Rytų Vokietijos žemėje smarkiai pakenkė F. Merzui ir pakurstė spėliones, kad 70-metis lyderis, atėjęs į valdžią pernai gegužę, gali neišbūti visos savo ketverių metų kadencijos didžiausios Europos ekonomikos vadovo poste.
Intensyvėjant spėlionėms apie galimą pasikeitimą viršūnėse, aštuoni CDU žemių premjerai trečiadienį susivienijo ir bendrai pareiškė, kad Vokietijai „dabar labiau nei bet kada reikia stabilumo“, o ne „diskusijų apie personalą“.
F. Merzas pažadėjo atgaivinti stringančią Vokietijos ekonomiką, perginkluoti šalį, kad atgrasytų priešišką Rusiją, ir pažaboti nelegalią imigraciją, taip siekdamas nuraminti rinkėjų baimes ir nuvilioti juos nuo AfD.
Tačiau AfD dabar pirmauja nacionalinėse apklausose, o asmeniniai F. Merzo reitingai yra maždaug 10 procentų. Tuo metu jo koaliciją su centro kairiąja Vokietijos socialdemokratų partija (SPD) vis labiau drasko vidinės kovos.
„Merzo atveju dabar stebime lūžio taško – veikiau implozijos, o ne lėtos autoriteto erozijos – galimybę“, – sakė Bochumo Rūro universiteto politologas Oliveris Lembcke (Oliveris Lembkė).
„Kai rinkimų pralaimėjimai, prasti asmeniniai reitingai ir vidinės partijos abejonės sustiprina vienas kitą, politinis autoritetas gali labai greitai žlugti“, – sakė jis.
Dvi atkaklios rinkimų kovos
Sekmadienio rinkimuose Meklenburge-Pomeranijoje F. Merzo partija yra tik stebėtoja, nes pagrindinė kova vyks tarp populiarios žemės premjerės Manuelos Schwesig (Manuelos Švėzig) SPD ir AfD.
Organizacijos INSA naujausios apklausos duomenimis, už AfD čia ketina balsuoti 37 proc., o už SPD – 35 proc. rinkėjų. Tuo metu F. Merzo CDU su vos septyniais procentais gali pavojingai priartėti prie penkių procentų barjero, kurį būtina peržengti norint patekti į žemės parlamentą.
Jei CDU neperžengtų šios ribos, tai būtų istorinis įvykis, lemiantis milžinišką spaudimą F. Merzui.
Jei CDU „iš tiesų neperžengtų penkių procentų barjero, manau, visai tikėtina, kad partija darytų spaudimą ponui Merzui atsistatydinti“, – teigė Ursula Munch (Urzula Miunch) iš Tucingo Politinio švietimo akademijos.
„Jei nebus tokio drastiško lūžio, nenumatau, kad tai įvyktų artimiausiu metu“, – pridūrė ji.
Berlyne valdančioji CDU atkakliai lenktyniauja su kraštutinių kairiųjų „Die Linke“, kuri yra populiari tarp jaunimo ir žada drastiškus žingsnius sprendžiant sunkią būsto krizę.
CDU pralaimėjimas sostinėje būtų dar vienas skaudus smūgis F. Merzui.
Tuo metu tikimasi, kad AfD gerai pasirodys ir Berlyne, nors manoma, kad abiejose žemėse ši partija liks be valdžios, nes visos kitos pagrindinės partijos yra susitarusios su ja nebendradarbiauti.
„Didelis nepasitenkinimas“
Kad ir kas laimėtų rinkimus šiose dviejose žemėse, AfD neabejotinai vėl išnaudos rinkėjų nepasitenkinimą pagrindinėmis partijomis.
„Tikiuosi, kad jie čia balsuos už AfD, galiu jums pasakyti, nes CDU valdžioje yra jau daug metų ir nieko nesugeba padaryti“, – kalbėjo 63 metų pensininkė iš Berlyno Manuela Schmidt (Manuela Šmit).
Ji atkreipė dėmesį į skurstančius pensininkus, renkančius butelius gatvėse.
„Jie išdirbo 45 metus, gauna maždaug 500 (eurų per mėnesį) pensiją ir naktimis eina rinkti butelių, bet galiausiai juos išvaro užsieniečiai (...). Tai tiesiog negali tęstis“, – naujienų agentūrai AFP teigė M. Schmidt.
F. Merzas, besiruošiantis sunkiam sekmadienio vakarui, sušaukė CDU vykdomojo komiteto posėdį, kad greitai aptartų rinkimų rezultatus ir tolesnius veiksmus.
Jis taip pat sutrumpino savo ateinančios savaitės darbotvarkę, atšaukdamas planus vykti į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją ir vietoje savęs į Niujorką išsiųsdamas užsienio reikalų ministrą.
„Nepasitenkinimas CDU stovykloje akivaizdžiai yra didelis“, – kalbėjo U. Munch. Vis dėlto ji pridūrė, kad galiausiai gali nugalėti sveikas protas, siekiant išvengti AfD ir jos vienos iš lyderių Alice Weidel (Alis Veidel) stiprėjimo.
„Šaltakraujiškiems CDU politikams neabejotinai turi būti aišku, kad CDU pirmininko ir kanclerio pakeitimas neatitiktų jų pačių interesų, – sakė U. Munch. – Tai tik pakurstytų AfD svajones apie „kanclerę Alice Weidel“.“
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