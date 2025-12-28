Po pokalbio su Trumpu Kremlius spaudžia Ukrainą atsisakyti Donbaso

Ukraina dabar turėtų priimti „drąsų sprendimą“ ir „nedelsiant“ pasitraukti iš Donbaso, žurnalistams sakė Kremliaus patarėjas diplomatijos klausimais Jurijus Ušakovas.
Ukrainos pasitraukimas iš penktadalio rytinio Donecko regiono, kurį ji vis dar kontroliuoja vadinamajame Donbase, yra pagrindinis Rusijos reikalavimas bet kokiam susitarimui.
Po Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir JAV vadovo Donaldo Trumpo pokalbio telefonu su žurnalistais kalbėjęs J. Ušakovas sakė, kad abu lyderiai sutiko, jog bet kokios laikinos paliaubos Ukrainoje tik pratęstų konfliktą.
„Rusija ir Jungtinės Valstijos laikosi tos pačios pozicijos, kad Ukrainos ir Europos pasiūlymas dėl laikinų paliaubų (...) tik pratęstų konfliktą ir vestų prie karo veiksmų atnaujinimo“, – sakė jis.
Rusija atmeta bet kokį laikiną karo veiksmų nutraukimą, aiškindama, esą toks laikotarpis leistų Ukrainai persiginkluoti.
Vietoj to Kremlius teigia norintis galutinio susitarimo, kuris esą išspręstų pagrindines karo priežastis.
Kalbėdamas prieš D. Trumpo susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Floridoje, J. Ušakovas apibūdino Putino ir Trumpo pokalbį kaip „draugišką“.
Jis pridūrė, kad abu lyderiai vėl kalbėsis po derybų Floridoje. Tai žurnalistams vėliau patvirtino ir D. Trumpas.
J. Ušakovas sakė, kad sekmadienio pokalbis įvyko D. Trumpo iniciatyva, nes JAV prezidentas „norėjo aptarti šiuos klausimus prieš susitikimą su Volodymyru Zelenskiu“.
Pasak J. Ušakovo, D. Trumpas Putinui sakė norintis „kuo greičiau“ užbaigti karą, nes tai atvertų perspektyvą „įspūdingam bendradarbiavimui su Ukraina ir Rusija“.
Tuo tarpu V. Putinas esą sutiko su idėja sukurti dvi specialias darbo grupes kariniam konfliktui spręsti: vieną – atsakingą už saugumo klausimus, o kitą – už ekonominius aspektus, sakė Kremliaus patarėjas.