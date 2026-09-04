Po Rusijos provokacijų Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą

„Po naujausių Rusijos provokacijų ir agresijos aktų nusprendžiau išplėsti mūsų oro erdvės apsaugą. Didiname savo karinių oro pajėgų, įskaitant „F-16“ naikintuvus ir sraigtasparnius, aktyvumą“, – rašė ministras tinkle „X“. Pasak jo, pastarosios savaitės parodė, „kad Rusijos provokacijos įgauna įvairias formas ir kelia grėsmę vietose, kurios iki šiol buvo laikomos saugiomis“.
Prieš tai ketvirtadienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą „Il-20“. Incidentas įvyko už 40 km į šiaurę nuo Ustkos. Lėktuvas nebuvo įjungęs identifikavimo įrangos ir kėlė pavojų civilinei aviacijai. Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista.
Jau ir šios savaitės pirmadienį lenkų naikintuvai už 30 km nuo Lebos perėmė rusų žvalgybinį orlaivį „Il-20“. Ir tada jis nebuvo įskridęs į šalies oro erdvę.
Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros su išjungtais atsakikliais ir nepateikę skrydžio planų. Tai apsunkina jų identifikavimą ir trikdo civilinę skrydžių kontrolę.
Pasak gynybos ministro, Lenkijos kariuomenė nuolat stebi padėtį prie rytinės sienos. Be to, visoje šalyje stiprinamos sistemos, skirtos greitai reaguoti į grėsmes.
Naujausi komentarai