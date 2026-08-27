Po susitarimo JAV, ES reikalauja, kad „Meta“ apsaugotų ir Europos vaikus

Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai bendrovė sutiko taikyti griežtus ribojimus paauglių naudojimuisi „Facebook“ ir „Instagram“ kai kuriose JAV valstijose.
Europos Komisijos (EK) atstovas spaudai Thomas Regnier žurnalistams teigė, kad ES, kuri praėjusį mėnesį nurodė „Meta“ užtikrinti didesnį vaikų saugumą savo platformose, antraip rizikuos sulaukti didelių baudų, po šio reikšmingo susitarimo Jungtinėse Valstijose vėl pradėjo diskusijas su bendrove.
„Kamuolys yra „Meta“ aikštelėje, – sakė T. Regnier. – „Meta“ žino, ko iš jos tikimės. Dabar pati bendrovė turi prisiimti šiuos įsipareigojimus Europos Sąjungoje, kad apsaugotų ir mūsų vaikus.“
T. Regnier pažymėjo, kad EK atlieka tyrimą dėl „Meta“ „dėl lygiai tų pačių įtarimų“, kurie buvo pareikšti JAV byloje, ir palaiko dialogą su bendrove, kad būtų užtikrinta „bent jau tokia pat gera mūsų vaikų apsauga čia, Europos Sąjungoje“.
Briuselis atkreipė dėmesį į vaikams kylančią riziką, susijusią su „Facebook“ ir „Instagram“ funkcijomis, įskaitant begalinį slinkimą, itin suasmenintus srautus ir automatinį vaizdo įrašų leidimą.
„Tikimės tinkamo prie ekrano praleidžiamo laiko valdymo. Tikimės tinkamos tėvų kontrolės šiose platformose“, – sakė T. Regnier.
„Meta“ pareiškė nesutinkanti su ES išvadomis, tačiau pažadėjo, kad šiuo klausimu bendradarbiaus konstruktyviai.
Jei „Meta“ neišspręs problemų, ES teoriškai gali skirti baudą, siekiančią iki 6 proc. bendros pasaulinės metinės bendrovės apyvartos.
Kaip nurodoma teismo dokumentuose, užbaigiančiuose istorinį teismo procesą Kalifornijoje, „Meta“ sutiko sumokėti JAV valstijų koalicijai iki 16,7 mlrd. dolerių (apie 15 mlrd. eurų) ir nustatyti griežtus naujus ribojimus tam, kaip paaugliai naudojasi „Facebook“ ir „Instagram“.
Pagal šį susitarimą bendrovė sutiko taikyti ilgą sąrašą naujų apsaugos priemonių jaunimui, įskaitant automatinį naktinį blokavimą ir bendrą dviejų valandų per dieną naudojimosi „Meta“ programėlėmis limitą.
Šie pakeitimai yra griežtesni už bet ką, su kuo „Meta“ buvo sutikusi anksčiau, ir jie priimti po daugelį metų trukusios tėvų bei ekspertų kritikos dėl didžiausių pasaulyje socialinių tinklų poveikio vaikams.
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