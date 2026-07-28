Politikos analitikas: Rusijos pozicijų Kryme susilpnėjimas gali sukelti vidaus krizę

Pasak jo, Krymo reikšmė Rusijos vadovybei turi kur kas didesnę nei karinę ar geopolitinę vertę. Krymas Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui jau seniai tapo jo „pergalingo žygio“ simboliu, jo savavališko valdymo teisėtumo ženklu ir svarbiu šiuolaikinės Rusijos imperinės mitologijos elementu, sakė analitikas.
Pasak jo, bet kokios rimtos Rusijos nesėkmės pusiasalyje būtų suvokiamos kaip Kremliaus silpnumo įrodymas ir galėtų turėti didelės įtakos Rusijos vidaus politinei padėčiai.
M. Basarabas teigė, kad pagrindinis bet kokio autoritarinio režimo ramstis yra visuomenės įsitikinimas, kad valdžia yra stipri ir gali tik laimėti. Jis pridūrė, kad jei šis įsitikinimas būtų sugriautas, net ir dalinis Krymo kontrolės praradimas galėtų paskatinti destruktyvius procesus Rusijoje.
Kartu politikos analitikas perspėjo nesupaprastinti galimo pusiasalio išlaisvinimo nuo okupantų scenarijaus.
Jis pabrėžė, kad net jei Rusija prarastų galimybę visiškai kontroliuoti Krymą, tai dar nereikštų, kad Ukraina iš karto atgaus visišką pusiasalio kontrolę.
M. Basarabas pabrėžė, kad teritorijos kontrolei užtikrinti reikėtų milžiniškų karinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių, o jie ir toliau bus labai reikalingi kituose karo frontuose.
Pasak analitiko, Rusijai praradus pusiasalio kontrolę galėtų prasidėti pereinamasis laikotarpis. Realistiškas scenarijus būtų toks, kad Rusija nebegalės visiškai kontroliuoti Krymo, o Ukraina dar neturės pajėgumų visiškai atkurti savo kontrolės. Tokiam scenarijui reikėtų pradėti ruoštis iš anksto. Ukrainos saugumo tarnybos ir ginkluotosios pajėgos jau dabarė turėtų planuoti tokią įvykių raidą.
M. Basarabas sakė, kad Ukraina jau turėtų pradėti rengti įstatymus dėl specialaus pereinamojo teisinio režimo Kryme ir kitose išlaisvintose teritorijose.
Jis pridūrė, kad visiško Ukrainos valdymo atkūrimas pusiasalyje po jo išlaisvinimo užtruks. Šių teritorijų grąžinimas į normalų gyvenimą pagal Ukrainos valdymą neįvyks per naktį, tam reikės išsamaus karinio, teisinio ir administracinio pasirengimo.
O kol kas Ukraina tęsia smūgius į Rusijos karinius objektus ir logistiką Kryme ir Pietų Ukrainoje, tai silpnina Rusijos gebėjimą vykdyti puolamąsias operacijas.