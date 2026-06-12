Popiežius Leonas XIV pareiškė: „Visi esame migrantai“

Tai buvo paskutinė popiežiaus savaitę trukusio vizito Ispanijoje diena, kurios metu daugiausia dėmesio skirta nelegalios migracijos problemoms.
Tenerifė yra viena iš Kanarų salų Atlanto vandenyne, tapusių vartais dešimtims tūkstančių neteisėtų migrantų, siekiančių geresnio gyvenimo Europoje.
Pasaulio 1,4 mlrd. katalikų lyderis savo kelionę baigia raginimu teikti didesnę pagalbą migrantams ir imtis veiksmų prieš prekeivius žmonėmis. Šis vizitas vyksta tuo metu, kai imigracija išlieka itin aštria politinių diskusijų tema.
„Tam tikra prasme visi esame migrantai, nes visi esame piligrimai, keliaujantys į savo dangiškuosius namus“, – sakė jis kreipdamasis į šimtus migrantų „Las Raices“ priėmimo centre. Šis centras įsikūręs buvusiose kareivinėse ir anksčiau buvo griežtai kritikuojamas dėl perpildymo.
„Padėkime padaryti šią kelionę humaniškesnę kiekvienam, prisidėdami viskuo, kuo galime“, – pridūrė jis.
Tikimasi, kad JAV gimęs popiežius vėliau aukos atviras mišias Santa Krus de Tenerifės uoste, kuriose dalyvaus dešimtys tūkstančių žmonių.
Anksčiau savaitę lankęsis Madride ir Barselonoje, popiežius ketvirtadienį atvyko į kitą salyno salą – Gran Kanariją.
Jis pasmerkė abejingumą migrantų atžvilgiu ir Arguineguino uoste į jūrą įmetė vainiką, pagerbdamas tūkstančius žmonių, žuvusių bandant pasiekti Kanarų salas.
„Žmogaus orumas neturi paso“, – sakė jis krantinėje prieš palaimindamas išblukusį mėlyną kryžių, pagamintą iš medienos, paimtos nuo migrantų atplaukusio laivo.
„Šiose jūrose tyko pabaisos (...) prekeiviai žmonėmis, kurie pavergia moteris ir vaikus, bei tie, kurių abejingumas leidžia vargšams tapti išnaudojimo ar užmaršties aukomis“, – kalbėjo jis.
„Abipusis procesas“
Popiežius Leonas taip pat paragino atvykėlius atlikti savo darbą dėl integracijos.
Tenerifėje susitikęs su organizacijomis, kurios dirba su migrantais, popiežius integraciją pavadino abipusiu procesu. Jis skatino migrantus mokytis priimančiosios šalies kalbos, „gerbti jos įstatymus, pažinti jos papročius, dalyvauti bendrame gyvenime ir su dėkingumu pasiūlyti savo dovanas“.
Integracija, pasak popiežiaus, neturi būti reikalavimas užmiršti savo istoriją, palikti už nugaros visus atsiminimus. Tačiau integracija nėra nei paralelinių bei uždarų tikrovių kūrimas – tikrovių, kuriose asmenys gyvena šalia vienas kito, bet nesusitikdami vienas su kitu, kalbėjo pontifikas.
Leonas XIV taip pat įspėjo, kad atvykę migrantai susiduria su „tyliuoju laivo sudužimu“. Pasak jo, jie lieka „vieniši mieste, be balso, be ryšių, darbo ar saugumo jausmo, pažeidžiami tų, kurie naudojasi jų pažeidžiamumu“.
Jis paragino „tuos, kurie organizuoja mirties kelius, prekiauja žmonėmis, atima dokumentus, išnaudoja darbininkus, grasina moterims, apgaudinėja šeimas ir paverčia kitų kančias verslu“, sustoti ir atgailauti.
„Sustokite! Atsiverskite!“ – sakė jis.
Tai sakydamas popiežius pakėlė balsą, o minia jo žodžius palydėjo plojimais.
„Kritinis momentas“
Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis, pernai keliaudami iš Afrikos į Kanarų salas žuvo arba dingo be žinios beveik 1,2 tūkst. žmonių. Tai šį maršrutą paverčia vienu pavojingiausių migracijos kelių pasaulyje.
Europa, kurios vyriausybės, spaudžiamos kraštutinių dešiniųjų, sugriežtino savo politiką, „negali teigti ginanti žmogaus orumą, jei pripranta prie to, kad Viduržemio jūra ir Atlanto vandenynas tampa nepažymėtais kapais“, sakė jis.
Popiežius pabrėžė, kad ši tragedija turi „kreiptis į sąžinę“ tų šalių, iš kurių migrantai bėga nuo skurdo ir konfliktų bei tampa prekeivių žmonėmis gaujų aukomis.
„Mes labai vertiname šį vizitą. Mums tai labai svarbu tokiu kritiniu momentu“, – Arguineguine naujienų agentūrai AFP sakė Mohamedas Amjahdi, kuris į salas iš Maroko atvyko laivu būdamas 17-os.
Iš Tenerifės popiežius skris į Romą; tikimasi, kad lėktuve jis bendraus su žurnalistais.
Liepos 4 dieną popiežius Leonas XIV planuoja apsilankyti kitoje migrantų atvykimo į Europą vietoje – Italijos Lampedūzos saloje, taip dar labiau įtvirtindamas migrantų problemą kaip vieną svarbiausių savo pontifikato akcentų.
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