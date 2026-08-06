Popiežius Leonas XIV per vizitą Asyžiuje susitiko su Europos jaunimu

JAV gimęs pontifikas aplankė Švč. Mergelės Marijos Angelų baziliką, pastatytą aplink nedidelę koplyčią, kurioje XIII amžiuje Pranciškus Asyžietis įkūrė savo vardo ordiną.
Tūkstančiai žmonių iš visos Europos, dalyvaujančių mieste vykstančiame jaunimo renginyje, pasveikino Katalikų bažnyčios vadovą jam atvykus į aikštę priešais bažnyčią.
„Šimtmečius pranciškonai skatino dialogą ir taikų sambūvį tarp katalikų, stačiatikių ir musulmonų“, – sakė Leonas XIV, atsakydamas į kelis atrinktus jaunuolių klausimus.
„Šiandien likti ištikimiems šiai artumo tradicijai reiškia plaukti prieš srovę. Vis dažniau krikščionys bus kviečiami tapti taikos kūrėjais tose visuomenėse, kurios gundomos pajungti religiją besivaržančioms tapatybėms“, – teigė jis.
Vėliau pontifikas aukojo mišias bazilikoje, kurioje 1226 metais mirė skurdo, taikos ir dialogo simboliu laikomas šv. Pranciškus.
Šventasis, įkvėpęs Leono XIV pirmtaką popiežių Pranciškų, įkūrė pranciškonų ordiną atsisakęs savo turtų ir paskyręs gyvenimą vargšams.
Maždaug už 150 km į šiaurę nuo Romos esantis Asyžius – svarbi piligrimystės vieta – šiemet rengia iškilmes šv. Pranciškaus garbei.
Popiežiaus Leono XIV vizitas – jau antrasis Asyžiuje nuo jo išrinkimo 2025-ųjų gegužę – yra dalis vasaros kelionių, kurias rengia 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovas. Vėliau šį mėnesį jis taip pat su ganytojiškuoju vizitu lankysis Riminyje ir San Marine.
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