 Popiežius ragina Sudane atverti humanitarinius koridorius

Popiežius ragina Sudane atverti humanitarinius koridorius

2026-08-09 17:16
Justina Vaišvilaitė-Braziulienė (AFP)

Popiežius Leonas XIV sekmadienį paragino atidaryti Sudane humanitarinius koridorius civiliams, paveiktiems konflikto, kurio metu žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.

<span>Popiežius ragina Sudane atverti humanitarinius koridorius</span>
Popiežius ragina Sudane atverti humanitarinius koridorius / EPA-ELTA nuotr.

Katalikų Bažnyčios vadovas teigė, kad „su susirūpinimu stebi tragišką padėtį Sudane, ypač al Ubeido mieste“ – didžiausiame Pietų Kordofano regiono mieste, kuris pastarosiomis savaitėmis patyrė intensyvius dronų išpuolius.

Po šių atakų Jungtinės Tautos (JT) paskelbė „raudonąjį pavojų“ – aukščiausio lygio perspėjimą dėl gilėjančios katastrofos.

„Išreikšdamas savo dvasinį artumą visiems šalies žmonėms, dar kartą kreipiuosi į valdžios atstovus, ragindamas užtikrinti humanitarinius koridorius civiliams gyventojams“, – pontifikas sakė po Viešpaties Angelo maldos.

Jis taip pat paragino tarptautinę bendruomenę remti pastangas, kuriomis siekiama nedelsiant pasiekti ugnies nutraukimą.

„Melskimės, kad Viešpats palaikytų kenčiančiuosius, atvertų smurtą sėjančiųjų širdis ir suteiktų ilgai lauktą taiką“, – sakė jis.

JT teigimu, 2023 m. balandį prasidėjęs Sudano kariuomenės ir sukarintų Greitojo reagavimo pajėgų (RSF) karas sukėlė didžiausius pasaulyje priverstinio gyventojų perkėlimo krizę ir badą.

Šiame straipsnyje:
popiežius Leonas XIV
Sudanas
humanitariniai koridoriai

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