Prabangių prekių sektorius siekia atgauti savo prestižą

Didžiųjų rinkos dalyvių finansiniai rezultatai – praėjusiais metais sumažėjęs LVMH ir „Kering“ pelnas, o „Burberry“ 2024-2025 finansinius metus baigus su nuostoliu – liudija, kad rinka patyrė pokyčių. Priežasčių yra daug, įskaitant mažėjančią paklausą Kinijoje, ambicingus klientus, kurie tampa vis labiau sąmoningi ir galvoja apie savo išlaidas, ir susirūpinimą dėl kokybės.
„Po COVID pandemijos prabangos prekių rinkos augimą paskatino pirkimo bumas, – sakė Paryžiaus prabangos mokyklos įkūrėjas Ericas Brionesas, neseniai išleidęs knygą apie šio sektoriaus transformaciją. – O kai prabangos prekių sektorius susidūrė su tokia didele paklausa, kokybė patyrė spaudimą.“
Prabangos perteklius
Svarbi prabangos prestižo dalis yra tai, kad produktai gaminami iš aukščiausios kokybės medžiagų, juos gamina kvalifikuoti meistrai, naudodami tradicinius metodus, o tai natūraliai riboja gamybą. Po pandemijos kilusį paklausos bumą lydėjo kai kurių prekių ženklų kainų kilimas iki 50 procentų, „be kokybės pagerėjimo, o kartais netgi kokybės pablogėjimo“, sakė E. Brionesas.
Padidėjo ne tik kainos. Padidėjo ir apimtys.
„Tai esminis klausimas“, – sakė konsultacinės įmonės CXG, dirbančios su aukščiausios klasės ir prabangos prekių ženklais klientų patirties srityje, generalinis direktorius Christophe'as Caisas. – Kiek rankinių galima parduoti pasauliniu mastu, kad prekės ženklas netaptų pernelyg matomas? Išskirtinumas yra pageidautinas, tačiau tuo pat metu norima didelių pardavimo apimčių, tad kada apimtys pradeda kenkti išskirtinumui?“
Konsultacinės įmonės „Bain & Company“ duomenimis, prabangos prekių rinka 2024-2025 metais prarado 20 mln. klientų, o per ankstesnius dvejus metus – 50 mln.
Konsolidacija
Po ilgų ekonominio ir geografinio augimo metų didžiųjų prabangių prekių grupėms reikia „apsivalyti“, teigia analitikai.
„Vyksta portfelių pertvarkymo etapas, – sakė „Kearney“ atstovė Lea Hubsch. – Tai gali apimti pasitraukimą arba kito partnerio paiešką tam tikriems prekių ženklams, kurie nėra tokia didelė grupės DNR dalis.“
Didžiausia pasaulyje prabangos prekių grupė LVMH neseniai pardavė JAV prekės ženklą „Marc Jacobs“, kurį valdė tris dešimtmečius. Sausį ji pardavė DFS neapmuitintų prekių parduotuvių verslą Kinijoje.
Kita Prancūzijoje įsikūrusi prabangos prekių grupė – „Kering“, kuri šiuo metu išgyvena didelius pokyčius, pardavė savo grožio produktų padalinį „L'Oreal“ už keturis milijardus eurų.
„Ši konsolidacijos tendencija tikrai tęsis, nes konglomeratai atsikrato prastai veikiančių ar strategiškai mažiau svarbių padalinių, sutelkdami dėmesį į pagrindinę veiklą“, – neseniai paskelbtoje ataskaitoje teigė CXG ir pridūrė, kad tai suteiks galimybių kitoms įmonėms įsigyti prekių ženklus ir kurti naujus derinius.
Praėjusiais metais Italijos „Versace“ už 1,25 mlrd. eurų įsigijo savo pagrindinę konkurentę „Prada“.
Tikimasi ir kitų sandorių: legendinis dizaineris Giorgio Armani (Džordžas Armanis) savo testamente nurodė norįs, jog jo mados namai galiausiai prisijungtų prie tokios prabangos prekių grupės, kaip LVMH ar „L'Oreal“.
Patrauklumas, kokybė, patirtys
„Kering“ naujasis generalinis direktorius Luca de Meo praėjusį mėnesį pristatydamas grupės pertvarkos strategiją gana aiškiai nurodė, kad konsolidacija neišvengiama, tačiau taip pat užsiminė apie grįžimą prie pagrindinių vertybių. Jis paragino gerinti kokybę ir stengtis atkurti pagrindinio prekės ženklo „Gucci“ patrauklumą, kuris nukentėjo dėl pernelyg didelio matomumo gatvės mados segmente.
„Mūsų prioritetas – vėl padaryti „Gucci“ nepastebimą, – sakė jis. – Per vieną sekundę turi suprasti, kad tai „Gucci“ – ir tai nereiškia, kad reikia užkloti pasaulį GG simboliais.“
Naujausi komentarai