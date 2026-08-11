Praėjusi liepa JAV buvo karščiausias mėnuo per visą stebėjimų istoriją

Vidutinė liepos mėnesio temperatūra 48 valstijose be Aliaskos, Havajų ir JAV užjūrio teritorijų siekė 24,9 laipsnio Celsijaus, pirmadienį pranešė Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija (NOAA). Iki šiol karščiausias mėnuo JAV buvo 1936 m. liepa.
Kiti trys iš penkių karščiausių mėnesių JAV per visą stebėjimų istoriją buvo 2006 m. liepa, 2012 m. liepa ir 2022 m. liepa. Vadinamąją „Dulkių katilo vasarą“ (Dust Bowl) 1936 metais lėmė sausros ir ekstremalaus karščio bei intensyvaus Didžiųjų lygumų arimo kombinacija. Įkaitusi, perdžiūvusi žemė tada darė įtaką temperatūrai visoje Šiaurės Amerikoje ir už jos ribų.
Šią vasarą rekordinės temperatūros fiksuotos ne tik JAV, bet ir Europoje. ES stebėjimų programa „Copernicus“ pirmadienį pranešė, kad birželio ir liepos mėnesiai buvo karščiausi Vakarų Europoje nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21,62 laipsnio ir viršijo ligšiolinius 2022 m. rekordus.
Agentūra AFP, išanalizavusi „Copernicus“ duomenis, pranešė, kad iš viso 33 pasaulio šalys šiais metais patyrė karščiausią liepą savo istorijoje. Tai paveikė apie 900 mln. žmonių.
Europa yra sparčiausiai šylantis žemynas planetoje. Liepą daugelyje Vakarų ir Centrinės Europos šalių, įskaitant Prancūziją, Ispaniją, Austriją ir Vengriją, taip pat Jungtinę Karalystę ir Airiją bei dalį Islandijos, tvyrojo didžiulė sausra.
Klimato reiškinys „El Niño“, kuris prasidėjo birželį ir greičiausiai vėliau šiais metais pasieks apogėjų, sustiprino jau ir taip beprecedentes temperatūras Centrinėje Amerikoje ir šiaurinėje Pietų Amerikos dalyje.
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