Prahoje tūkstančiai žmonių protestavo prieš visuomeninio transliuotojo pertvarką

Apie tai rašo portalas „TVP World“.
Kritikai perspėja, kad Čekijoje planuojami pokyčiai sukels grėsmę transliuotojų nepriklausomybei.
Valdančioji koalicija planuoja šiais metais pradėti laipsnišką vartotojų mokamo licencijos mokesčio naikinimą, o nuo kitų metų transliuotojų finansavimą visiškai perkelti į valstybės biudžetą. Šis žingsnis sumažins bendrą finansavimą.
Protestuotojai nešė vėliavas ir plakatus su tokiais šūkiais kaip „Šalin rankas nuo žiniasklaidos“. Protesto organizatorių vertinimu, dešimčių tūkstančių žmonių minia susirinko istoriniame sostinės centre, kuris paprastai būna pilnas turistų.
Premjeras Andrejus Babišas ir jo populistinė partija ANO pernai per rinkimus žadėjo panaikinti licencijos mokesčius. Pernai šie mokesčiai pirmą kartą per beveik du dešimtmečius buvo padidinti iki 205 kronų (maždaug 8,5 euro) per mėnesį.
Kritikai teigia, kad šie pokyčiai atkartoja veiksmus, kuriais siekiama politinės žiniasklaidos kontrolės Slovakijoje ir Vengrijoje. Pastarojoje pokyčiai buvo vykdomi valdant kadenciją dabar jau baigiančiam premjerui Viktorui Orbanui, artimam A. Babišo sąjungininkui.
A. Babišas kritiškai vertino tiek visuomeninės, tiek nepriklausomos privačios žiniasklaidos pranešimus apie jo politinius ir verslo reikalus. Organizacija „Reporteriai be sienų“ (RSF) pareiškė, kad planai yra chaotiški ir transliuotojams „išmuša pagrindą iš po kojų“.
Vyriausybė tvirtina, kad žiniasklaidos nepriklausomybė bus išsaugota, valdymas išliks nepakitęs su parlamento skiriamomis tarybomis, o biudžetai bus automatiškai koreguojami pagal infliaciją, kitaip nei vartotojų mokesčiai.
Naujausi komentarai