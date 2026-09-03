Prancūzija: sausra ir karščio bangos turės ribotą poveikį ekonomikai

Nukentės daugelio kultūrų derlius, o žemės ūkio produkcija šiemet turėtų sumažėti 8 proc., per parlamento posėdį Paryžiuje pareiškė ministerijos pareigūnai.
Prancūzija yra viena iš didžiausių grūdų gamintojų ir eksportuotojų Europoje. Nuo pasikartojančių ekstremalaus karščio bangų, išdeginusių laukus, ir sausros, dėl kurios sumažėjo vandens lygis upėse, smarkiai nukentėjo ūkininkai įvairiose žemyno šalyse.
Pasak pareigūnų, šiemet ypač smarkiai – net 35 proc. – turėtų sumažėti Prancūzijos kukurūzų derlius, o bendras numatomas pašarinių kultūrų derlius rugpjūčio 10 dienos duomenimis buvo trečdaliu mažesnis nei įprastai.
Karščiai paveikė ir kitus sektorius, tačiau, kaip teigiama žurnalistams pateiktame ministerijos dokumente, „poveikis makroekonominiu lygmeniu turėtų būti labiau ribotas“.
Prancūzijos aplinkos ministrė Monique Barbut rugpjūčio viduryje pareiškė, kad tiesioginis ir netiesioginis karščio bangų poveikis šaliai atsieis 10–15 mlrd. eurų.
Prancūzijos vyriausybė anksčiau šiais metais prognozavo, kad bendrasis vidaus produktas (BVP) 2026-aisiais padidės 0,7 proc., tačiau ekonomistai yra įspėję, kad šio tikslo greičiausiai nepavyks pasiekti, nes šių metų pirmąjį ketvirtį ekonomika smuko 0,2 proc., o antrąjį ketvirtį prieaugis buvo nulinis.
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