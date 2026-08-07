Prancūzija žada reaguoti į Rusijos bandymus kištis į prezidento rinkimus

Likus aštuoniems mėnesiams iki rinkimų, vyriausybė Paryžiuje „netoleruos užsienio bandymų kištis į demokratinius debatus, o tuo labiau į rinkimų procesus“, pareiškė jis penktadienį tinkle „X“.
Prieš tai sužinota apie Rusijai priskiriamas atakas prieš kelis tikėtinus kandidatus į Prancūzijos prezidentus. Saugumo šaltinių duomenimis, atakos internete buvo nukreiptos prieš du centro dešinės politikus Édouardą Philippe‘ą ir Gabrielį Attalą bei kairįjį politiką ir Kremliaus kritiką Raphaëlą Glucksmanną.
E. Philippe‘o, kuris laikomas labiausiai tikėtinu kandidatu, galinčiu pasipriešinti dešiniajai populistinei partijai „Nacionalinis sambūris“ (RN), atveju, kaip ir F. Attalo atveju, buvo skleidžiami gandai apie jo sveikatos būklę. Kalbant apie R Glucksmanną, spėjama Rusijos destabilizavimo kampanija buvo nukreipta į jo partnerę Léa Salamé. Žurnalistė buvo kaltinama papirkinėjusi žiniasklaidą, kad ši palankiai rašytų apie jos partnerio kandidatūrą.
J. N. Barrot‘as penktadienį kartu paragino skirti kišimąsi nuo fakto, kad „užsienio politikas išreiškia palaikymą arba nepritarimą tam tikrai kitoje šalyje vykdomai politinei krypčiai“. Tai, jo teigimu, „nėra viešosios diskusijos manipuliavimo aktas“. Tačiau vyriausybė esą privalo „bekompromisiškai kovoti“ su „bandymais iškraipyti mūsų demokratines diskusijas naudojant netikrą, koordinuotą ir organizuotą internetinę reklamą žinutėms, kurios buvo sugalvotos ir sukurtos užsienyje“, siekiant paveikti rinkimus. Kaip „dalį sprendimo“ ministras paminėjo „didžiųjų interneto platformų reguliavimą“.
Taip J. N. Barrot‘as kalbėjo po to, kai kairysis populistas Jeanas Lucas Mélenchonas apkaltino vyriausybę nepakankamu ryžtu kovojant su užsienio įtaka rinkimams. Prancūzijos prezidento rinkimai yra „atviras baras visiems pasaulio manipuliatoriams“, ketvirtadienio vakarą pareiškė partijos „Nenugalėtoji Prancūzija“ (LFI) lyderis. Jis taip pat omenyje turėjo žaliųjų partijos lyderės Marine Tondelier ir JAV technologijų milijardieriaus Elono Musko ginčą dėl pastarojo internetinės platformos „X“. M. Tondelier pasisakė už šios platformos uždraudimą rinkimų kampanijos metu. Tuomet E. Muskas ketvirtadienį apkaltino ją „išdavus Prancūziją“.
Prancūzijos prezidento rinkimai vyks kitų metų balandį. Dabartinis šalies vadovas Emmanuelis Macronas po dviejų kadencijų siekti trečiosios negali.
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