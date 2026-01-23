 Prancūzijos ministras pirmininkas atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo

Prancūzijos ministras pirmininkas atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo

2026-01-23 14:02
BNS inf.

Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu penktadienį atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo, surengtą po to, kai jis be balsavimo prastūmė dalį biudžeto parlamente. 

Prancūzijos ministras pirmininkas atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo
Prancūzijos ministras pirmininkas atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo / Scanpix nuotr.

S. Lecornu antradienį be balsavimo prastūmė dalį 2026 metų biudžeto parlamente, padaręs nuolaidų, kad užsitikrintų socialistų paramą.

Socialistai penktadienį savo paramą parodė blokuodami nepasitikėjimo pareiškimo priėmimą.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų