Prancūzijos prezidentūroje atlikta krata

Tai padaryta po to, kai ankstesnis bandymas atlikti kratą buvo atmestas.
Ketvirtadienį atlikta krata yra susijusi su tyrimu dėl to, kad kelerius metus ta pati įmonė būdavo pasirenkama organizuoti ceremonijas Panteono mauzoliejuje, kur palaidoti iškilūs Prancūzijos veikėjai.
„Tęsiantis teisminiam tyrimui, kurio metu ypatingas dėmesys skiriamas sąlygoms, kuriomis buvo sudarytos tam tikros viešosios sutartys, susijusios su Panteono ceremonijų organizavimu (...), gegužės 21 dieną Eliziejaus rūmuose buvo atlikta krata“, – pranešė finansų prokuratūra.
Pasak prokuratūros, prieš ketvirtadienį surengtą operaciją „vyko konsultacijos su institucijomis, siekiant užtikrinti, kad ji galėtų vykti“.
Eliziejaus rūmai atsisakė pateikti komentarą naujienų agentūrai AFP.
Balandžio mėnesį tyrėjai bandė atlikti kratą rūmuose, tačiau jiems nebuvo leista į juos patekti, nes, kaip jiems buvo tuomet paaiškinta, konstitucija garantuoja „prezidentūrai priklausančių patalpų neliečiamybę“, tuomet sakė finansų prokuroras Pascalis Prache'as.
Kratos rengiamos pareigūnams tęsiant 2025 metų spalį pradėtą tyrimą dėl įtariamo favoritizmo, korupcijos ir neteisėto naudojimosi įtaka.
Prancūzijos laikraštis „Le Canard Enchaine“ anksčiau rašė, kad tyrėjai aiškinasi, kodėl įmonė „Shortcut Events“ daugiau nei du dešimtmečius iki 2024-ųjų buvo pasirenkama organizuoti žymiausių Prancūzijos istorinių asmenybių, įskaitant Prancūzijos pasipriešinimo judėjimo narius, perkėlimo į Panteono mauzoliejų ceremonijas.
Leidinys apskaičiavo, kad kiekviena ceremonija kainuodavo apie 2 milijonus eurų.
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