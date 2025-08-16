Prancūzijos, Vokietijos ir JK lyderiai sekmadienį surengs vaizdo pokalbį su Ukrainos sąjungininkais

Nuotolinis susitikimas, kurį bendrai koordinuoja JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris), Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas), įvyks likus dienai iki Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kelionės į Vašingtoną, kur jis vyks po penktadienį surengto JAV ir Rusijos lyderių susitikimo, nurodė Eliziejaus rūmai.
V. Zelenskis anksčiau šeštadienį pranešė, kad pirmadienį vyks į Vašingtoną, kur su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) aptars „žudynių ir karo nutraukimą“.
V. Zelenskis apie tai pranešė po pokalbio telefonu su D. Trumpu.
Anot ukrainiečių prezidento, D. Trumpas informavo jį apie savo derybų su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu Aliaskoje „pagrindinius aspektus“.
„Pirmadienį Vašingtone susitiksiu su prezidentu Trumpu, kad aptartume visas detales, susijusias su žudynių ir karo nutraukimu“, – sakė V. Zelenskis.
„Esu dėkingas už kvietimą“, – teigė jis.
V. Zelenskis sakė, kad jo pokalbis su D. Trumpu buvo „ilgas ir svarus“; vėliau prie skambučio prisijungė Europos lyderiai.
Neskaitant V. Zelenskio, D. Trumpas daugiau nei valandą kalbėjosi su JK ministru pirmininku K. Starmeriu, Prancūzijos prezidentu E. Macronu, Vokietijos kancleriu F. Merzu, NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute) ir Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), sakė Europos Sąjungos (ES) atstovas spaudai.
Europos vadovai, kurie buvo susirūpinę, kad nebuvo įtraukti į derybas Aliaskoje, po šio skambučio surengė atskirą pokalbį.
Susitikimas Vašingtone įvyks praėjus trims dienoms po D. Trumpo derybų su V. Putinu Aliaskoje, kurios baigėsi nepaskelbus apie paliaubas ar proveržį siekiant nutraukti daugiau kaip trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą.